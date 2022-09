Gravide Heidi kan ikke komme hjem: 'Skideirriterende'

Heidi Ravn havde sikret sig, at hun fulgte flyselskabets regler for gravide. Men lige inden afrejse blev flyselskabet ændret, og så gjaldt der pludselig nye regler, så Heidi nu er kommet i klemme

Hvad der skulle have været en uge med sol og afslapning er i stedet blevet erstattet med frustrationer, opkald og hospitalbesøg.

Heidi Ravn fra Rønnede havde ellers forberedt sig godt hjemmefra, inden hun natten til søndag rejste til Tyrkiet med sin mand og deres tre børn.

Nyt flyselskab

Heidi var ved afrejse gravid i uge 34 og havde på hjemmesiden for flyselskabet Corendon Airlines læst, at hun ikke behøver fremvise en lægeattest, så længe hun er før uge 36.

Da familien ankommer rejseklar til lufthavnen, er flyselskabet imidlertid ændret. Nu skal de flyve med DAT.

Heidi Ravn venter sit fjerde barn. Privatfoto

Andre regler

Ombord på flyet henvender personalet sig til Heidi for at høre, hvor langt hun er henne. Da Heidi fortæller, at hun er i uge 34, får hun at vide, at hun efter DAT's regler skal have en lægeerklæring, hvis hun er længere end uge 29.

- Jeg siger, at jeg jo ikke kan gøre andet end at forholde mig til de vilkår, jeg har købt rejsen på, fortæller Heidi Ravn.

- Han siger, at han godt kan se, det er noget rod, men at deres forsikring er anderledes end Corendon (Airlines, red.), så det er dem, der står med håret i postkassen, hvis jeg bliver syg under flyvningen.

Hvis Heidi gerne vil med retur til Danmark på lørdag, er hun derfor nødt til at få lavet en lægeattest i Tyrkiet.

Ingen vil betale

Heidi har af en guide fra Corendon Airlines fået at vide, at de vil give transporten til sygehuset, men selve lægeattesten vil de ikke dække. Attesten koster 350 euro - 2600 kroner - og Heidi mener ikke, hun selv skal betale. Hendes forsikring vil ikke dække, fordi hun ikke er syg.

Oveni er Heidi irriteret over, at hun skal bruge sin ferie på hospitalsbesøg og telefonopkald.

- Det er skideirriterende. Jeg har jo brugt de første dage på at ringe til hospitalet i Danmark for at høre, om de kunne lave en lægeerklæring, ringe til rejseforsikringen og til Corendon Airlines. Og jeg ved ikke, hvor lang tid det kommer til at tage på sygehuset, lyder det fra den 34-årige kvinde.

- Jeg håber, at jeg kan komme hjem på lørdag, og at Corendon tager noget ansvar. Jeg synes, det er blevet for nemt for flyselskaber bare at ansvarsfralægge, siger Heidi Ravn.

Fortsætter kampen

Senere samme dag, som Ekstra Bladet taler med Heidi, skal hun på hospitalet for at have lavet en lægeerklæring, som hun indtil videre selv må betale. Men hun har ikke tænkt sig at give op.

- Jeg har tænkt mig under alle omstændigheder at gå videre med det, også så der ikke er andre, der kommer til at stå i den situation, lyder det fra den kommende mor.

Ekstra Bladet ville gerne have haft en kommentar fra Corendon Airlines og DAT, men det har ikke været muligt.