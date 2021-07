Gravide og ammende kan nu blive vaccineret mod covid-19

Sundhedsstyrelsen anbefaler nu vaccination mod covid-19 til gravide og ammende kvinder.

Det oplyser styrelsen i en pressemeddelelse.

Hidtil har gravide og ammende kun kunne blive vaccineret under særlige omstændigheder.

Det bliver nu ændret efter længere tids gennemgang af ny data og andre landes erfaringer - heriblandt Sverige og Holland, hvor man har vaccineret denne gruppe.

- Vi har over de seneste måneder været i løbende dialog med fødselslæger, jordemødre og andre fagfolk med viden om COVID-19 blandt gravide og ammende, herunder vaccination.

- På den baggrund har vi i Sundhedsstyrelsen besluttet at udvide det generelle vaccinationsprogram med de vacciner, vi anbefaler, så det fremover også omfatter kvinder, der er gravide eller ammer, siger Sundhedsstyrelsens direktør Søren Brostrøm.

Med de nye muligheder for vaccination anbefaler Sundhedsstyrelsen, at gravide bliver vaccineret i andet eller tredje trimester. Ammende vil kunne vaccineres med det samme.

Gravide har en øget risiko for at få et alvorligt sygdomsforløb med covid-19. Det kan være særligt problematisk, da sygdom under graviditeten kan øge risikoen for at føde for tidlgt.

Skulle du have planer om at blive gravid eller gå i fertilitetsbehandling, anbefaler styrelsen, at man tager imod tilbuddet om vaccination nu.

Tider til vaccination skal bestilles på hjemmesiden vacciner.dk.