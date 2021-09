Greenpeace sviner stor dansk virksomhed til

I tirsdagens papirudgave af Ekstra Bladet kan man finde en annonce fra Greenpeace, der retter skarp kritik mod Danish Crown.

'Danish Crown slagter skoven,' står der.

Ifølge Greenpeace brander Danish Crown sig selv, som nogen der gør noget godt for klimaet, selvom de importerer store mængder af soja fra afbrændte skove i Sydamerika.

Greenpeace mener således, at Danish Crown forsøger at narre danskerne til at tro, at deres svinekød er bedre for klimaet, når de bruger 'selvopfunde' termer som 'klimakontrolleret gris'.

- Danish Crown har kørt en stor klimakampagne, hvor de siger, at dansk gris er mere klimavenligt, end du tror. De har brugt mange millioner på mærkningsordninger og reklamer, hvor de fortæller en historie om, at deres svinekød er helt fint for klimaet, siger Kristine Clement, kampagneleder for landbrug og skov i Greenpeace.

- Vi har bedt dem om dokumentation for, at deres svinekød skulle være mindre skadeligt for klimaet end alt muligt andet, og det har de ikke kunne fremlægge.

Greenpeace har indrykket denne annonce i flere danske medier. Danish Crown er blandt andet utilfredse med, at miljøorganisationen har benyttet slagterigigantens egen bogstav-font.

Chokeret og skuffet

Hos Danish Crown er de voldsomt overrasket over kritikken. Kommunikationschef Astrid Gade Nielsen er både chokeret og skuffet over Greenpeaces angreb på slagterivirksomheden.

- Jeg bliver rigtig skuffet over, at man tror, at vi er i gang med at narre forbrugerne, siger hun.

Og selvom 'bæredygtighed' er det første ord, der møder en, når man går ind på Danish Crowns hjemmeside, så mener hun ikke, at de har forsøgt at kalde deres kød for bæredygtigt.

- Vi vil gerne komme med et bud på, hvad godt kød kan være, men vi har ikke på noget tidspunkt sagt, at det er bæredygtigt, siger Astrid Gade Nielsen.

Det kan ikke misforstås

Danish Crown bruger aktivt termer som 'Klimavejen' og 'klimakontrolleret gris'.

Men termerne har ifølge Danish Crown ikke noget med klimavenlighed at gøre. De betyder udelukkende, at svinekødet kommer fra en landmand, der arbejder mod at halvere sit klimaaftryk i 2030.

Og det, mener Astrid Gade Nielsen, ikke kan misforstås.

- Jeg tror, man ser det, som det er. Man forstår, at der er tjek på, hvordan klimaaftrykket udvikler sig, og at der ligger et program nedenunder, som er med til at styre landmandens produktion hen mod en halvering af CO2-aftrykket i 2030, siger hun.

- Men tror du helt oprigtigt, at det er det, forbrugeren tænker, når de ser 'klimakontrolleret gris' i køledisken?

- Det er i hvert fald det, vi forsøger at gøre tydeligt. Det er det, vi gerne vil kommunikere til forbrugerne.

- Gør sig umage

- Men kritikken går jo på, at I promoverer jer selv som en del af klimaløsningen ved at sælge et produkt, der aldrig bliver klimavenligt...

- Men det er deres (Greenpeace, red.) opfindelse, at vi siger, at Danish Crowns kød skal være en del af klimaløsningen. Det siger vi altså ikke.

- Kan du slet ikke se, at ord som 'Klimavejen' og 'klimakontrolleret gris' kan forstås som en del af klimaløsningen?

- Nej, det synes jeg ikke. Vi siger jo ikke, at man skal spise en masse kød, fordi vi har sørget for, at det ikke er et problem. Vi siger, at de landmænd, der leverer de her grise, har sat sig et mål om at reducere deres CO2-aftryk. Det arbejder de altså på hele tiden. Jeg synes, man skal have lov at fortælle forbrugeren, at der er nogen, der gør sig umage.

- Og du tror helt oprigtigt på, at forbrugeren ved køledisken er fuldt bevidst om, at 'Klimavejen' og 'klimakontrolleret gris' udelukkende handler om et CO2-mæssigt reduktionsmål og ikke har noget som helst at gøre med, hvorvidt produktet er klimavenligt?

- Ja, for det er det, der står.

Efterspørger en rettesnor

Astrid Gade Nielsen efterspørger en klokkeklar rettesnor for, hvornår noget kan kategoriseres som såkaldt greenwashing - fænomenet, at få sine produkter til at tage sig klimamæssigt bedre ud.

- Vi bliver nødt til at finde en måde, hvor vi kan have klimabudskaber fra fødevareproduktionen. Vi havner hele tiden i de her stridigheder, så det ville være rigtig rart, hvis vi kunne blive enige om en måde at gøre det på, siger hun.

Det giver Kristine Clement fra Greenpeace dog ikke meget for. Hun fortæller, at de havde fat i Danish Crown tilbage i foråret for at gøre opmærksom på problematikken.

- De bliver ved med at sige, de gerne vil have en form for rettesnor, men jeg oplever, at de ikke lytter til den kritik, vi kommer med, siger hun.

