Greg blev slikket af hund: Fik amputeret hænder og ben

Greg Manteufel, 48, beskrives som en rigtig hundeelsker. Men nu har hans kærlighed til menneskets bedste ven fået forfærdelige konsekvenser.

Ifølge læger i Wisconsin, USA, blev han slikket af en hund og fik på den måde sepsis, der er en alvorlig form for blodforgiftning, skriver Associated Press.

Infektionen viste sig først som influenzalignende symptomer med feber, diare og opkast. Men da Greg Manteufel i juni udviklede sår på hele kroppen, blev han bragt til sygehuset.

- Det så ud som om, nogen havde slået ham med et baseballbat, fortæller konen Dawn Manteufel.

Bakterie i hundespyt

Lægerne på Froedtert-hospitalet i Milwaukee kunne konstatere, at han var ramt af bakterien capno­cyto­phaga, der er en almindelige bakterie i hundespyt, og som kan smitte mennesker.

- Denne type bakterie kommer fra hundens mundvand. Infektionen udløste en meget voldsom reaktion, siger læge Silvia Munoz-Price til Associated Press.

Silvia Munoz-Price er specialist i infektionssygdomme på Froedtert-hospitalet i Milwaukee, Wisconsin. Foto: CNN

Og det skulle blive endnu værre for den 48-årige amerikaner.

Greg Manteufels sepsis havde nemlig spredt sig til både arme og ben. Skaderne på væv og muskler var så omfattende, at benene ikke kunne reddes.

Først fik Greg Manteufel amputeret begge ben ved knæet. To uger senere fik han amputeret begge hænder. Selv næsen er i fare for at falde af, men den kan reddes med en operation.

- Vi kan ikke forstå det. Han er 48 år gammel og har været omkring hunde hele sit liv. Og så sker dette, siger hustruen.

En sjælden reaktion

Læge Silvia Munoz-Price understreger, at er der tale om en meget sjælden reaktion.

- Over 99 procent af alle hundeejere bliver aldrig ramt. Det her er meget uheldigt. Smid ikke jeres kæledyr ud, siger hun.

Ifølge USA's sundhedsstyrelse har over halvdelen af alle hunde og katte capnocytophaga. Mange mennesker har også en form for denne bakterie i kroppen.

- Vi har milliarder af bakterier i kroppen. For det meste lever vi med bakterierne i fredelig sameksistens. Men nogle gange skaber de sig, siger Munoz-Price til Associated Press.

Glad for at være i live

Greg Manteufel har allerede gennemgået syv operationer, og ifølge planen skal han på operationsbordet yderligere tre gange.

Han glæder sig til at få proteser, fortæller hans kone.

- Han er glad for at være i live. Han siger, at han ikke er kommet så langt for at jamre sig og sige 'hvorfor mig', fortæller hun til nyhedsbureauet.

En GoFundMe-side er oprettet for at skaffe penge til Greg Manteufels behandlinger.