Greta raser: - Grundlæggende er der intet gjort

Den svenske klimataktivist Greta Thunberg siger på talerstolen ved et møde i World Economic Forum i Davos i Schweiz, at der 'grundlæggende intet er gjort' for at bekæmpe klimaforandringer til trods for hendes meget omtalte kampagne.

Det skriver Reuters.

- Jeg er ikke en person, der vil klage, uden at blive hørt. Unges stemme er ikke fokus i diskussionerne, men det skal den være, siger Greta Thunberg ifølge Reuters på mødet.

- Vi kæmper alle for miljøet og klimaet. Hvis man ser det i et større perspektiv, så er der grundlæggende ikke gjort noget. Det vil kræve langt mere end dette. Dette er kun den spæde begyndelse, lyder det fra Greta Thunberg.

Ved topmødet deltager mere end 1500 medlemmer af den økonomiske og politiske elite - men i år også en gruppe teenagere fra hele verdenen.

Fælles for de unge er, at de har engageret sig i samfundet og gjort sig positivt bemærket. Det gælder blandt andre den 17-årige Ayakha Melithafa fra Cape Town, som har mobiliseret støtte til lav-kulstofudvikling i lokalområdet.

De unge deltagere vil optræde i forskellige arrangementer i løbet af topmødets fire dage.

Ikke alle deltagere vil have klima på agendaen, når de går på talerstolen. Dette gælder blandt andre den amerikanske præsident, Donald Trump. Han dukker tirsdag op på førstedagen af topmødet efter et afbud sidste år.