Greta Thunberg båret væk af politiet

Onsdag er det slut for Gretha Thunberg. I hvert fald for nu.

I flere dage har aktivister blokeret flere ministerier i Norge, men onsdag formiddag er de blevet fjernet ved finansministeriet i Oslo.

Og norske VG har fanget billeder og video af politiet, der må bære svenske Gretha Thunberg væk.

Gretha Thunberg var som en sæk kartofler at få væk. Foto: Javad Parsa/Ritzau Scanpix

Det sker i forbindelse med, at hun og flere andre aktivister har krævet, at vindmøller fjernes fra et område af Norge, hvor samernes rensdyr græsser. Norges højesteret afgjorde i 2021, at to vindmølleparker i Fosen uden for Trondheim krænkede samernes rettigheder.

Men vindmøllerne kører fortsat.

Riv dem ned: 151 vindmøller står ulovligt

Statsminister ind i sagen

Statsminister Jonas Gahr Støre sagde mandag, at han er indstillet på at føre en god dialog mellem samerne og regeringen i sagen om vindmøllerne, og han håber på at finde en løsning.

- Højesteretten har ikke taget stilling til, hvad der skal ske med de to vindkraftværker, som i dag leverer en stor mængde strøm til Midtnorge, sagde han.

- Det kræver grundige undersøgelser for at kunne komme med en løsning i denne sag, og det ønsker regeringen at gennemføre i god forståelse med rendriften og Sametinget, føjede Støre til.

Samer er et nomadefolk, der i mange hundrede år har levet i de nordlige områder af Norge, Sverige og Finland. Den største gruppe, der tæller cirka 40.000 samer, lever i Norge.

De har deres eget sprog, og opdræt af rener er en vigtig levevej for de mange samer, der følge traditionen.