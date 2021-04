Greta Thunberg donerer en million til vaccinesamarbejde

Greta Thunberg er i det meste af verden kendt for sin kamp for klima og miljø, men nu melder den 18-årige svensker sig også ind i kampen for at sikre, at coronavacciner bliver fordelt ligeligt globalt.

Hun har nemlig doneret en million svenske kroner til WHO's vaccinesamarbejde Covax.

Det skriver Svenska Dagbladet.

Vil sikre fordeling af vacciner

Covax er et vaccinesamarbejde på tværs af organisationer, som har til formål at distribuere vacciner til udsatte verden over.

- Præcis som med klimaet må vi hjælpe de mest sårbare først, siger Thunberg til Svenska Dagbladet.

På sin Twitter-profil kommenterer Greta Thunberg ligeledes den store donation, som hun skriver kommer fra hendes fond.

'Omkring en ud af fire personer i lande med høj indkomst har modtaget en covid-19-vaccine sammenlignet med kun en ud af mere end 500 i lande med lav indkomst,' skriver hun.

Efterfølgende uddyber Thunberg, at hun donerer beløbet med det formål 'at sikre en mere retfærdig global distribution af covid-19-vacciner'.

