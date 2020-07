Greta Thunberg donerer stort millionbeløb til miljøorganisationer

En million euro.

Så stort er beløbet, som Greta Thunberg nu donerer til flere miljø- og klimaorganisationer.

Det skriver The Guardian.

Kæmpe pris

Pengene, som svarer til lidt over 7,5 millioner danske kroner, kommer fra en portugisisk ærespris ved navn Gulbenkian Prize, som den svenske klimaforkæmper har modtaget.

- Det her er flere penge, end jeg overhovedet kan forestille mig, siger Greta Thunberg i en video, hun lagde på Facebook mandag.

- Men alle pengene vil blive doneret til forskellige organisationer og projekter, som arbejder for at hjælpe folk, der er påvirket af klimakrisen og den økologiske krise, fortsætter hun.

Greta Thunberg blev tildelt den store pris for 'den måde, hun har formået at mobilisere yngre generationer i kampen for klimaet samt hendes ihærdige kamp for at ændre status quo,' lød det fra Jorge Sampaio, formand for prisjuryen, da prisen blev uddelt.

Ifølge The Guardian er pengeprisen den største, Greta Thunberg nogensinde har modtaget.

Du kan se Thunbergs Facebook-video herunder.