Greta Thunberg får sit ansigt på kæmpe væg

Kunstneren håber, at den 16-årig klimaaktivists ansigt på en væg i San Fransisco får folk til at tænke sig om

Fodgængere i San Fransiscos gader får fremover selskab af Greta Thunbergs ansigt på en stor endevæg ved Union Square midt i byen.

Det skriver blandt andre Los Angeles Times.

Det er den argentinske kunstner Andres Iglesias, som underskriver sig med pseudonymet Cobre, der har sat sig for at pryde en mur med den 16-årige klimaaktivists ansigt i stort format.

Til SFGate fortæller kunstneren, at han donerer sin tid til at færdiggøre kunstværket, som han håber kan få folk til at indse, at 'vi er nødt til at tage os af verden'.

Andres Iglesias har tidligere stået bag et stort murportræt af den afdøde skuespiller Robin Williams, men den bygning er siden blevet revet ned.

Han fortæller, at han havde været i gang med at lede efter en passende bygning til et nyt kunstværk, da han blev kontaktet af miljøorganisationen oneatmosphere omkring projektet med et portræt af Greta Thunberg.

Kunstneren regner med, at værket er færdigt i løbet af denne uge.