Greta Thunberg langer ud efter Danmark

Danmark skal ikke sætte gang i en ny oliejagt i Nordsøen. Tværtimod skal Danmarks olieudvinding stoppe i 2050.

Det har et flertal i Folketinget aftalt torsdag aften.

Men det er ikke nok, mener miljøaktivisten Greta Thunberg.

- Den virkelige nyhed er, at Danmark tilsyneladende vil fortsætte med at udvinde fossile brændstoffer i yderligere tre årtier, lyder det fra svenskeren.

En nødsituation

Olieudvindingen har siden 1972 sikret mange milliarder kroner til statskassen. Prisen for at stoppe udvindingen af olie og gas bliver 13 milliarder kroner i tabte indtægter for staten.

Og klimaminister Dan Jørgensen (S) mener, at beslutningen giver genklang globalt.

- Det vil give genlyd ude i verden, at vi træffer denne beslutning. Den flugter med vores beslutning om at være fossilfri i 2050, sager Dan Jørgensen ifølge Ritzau.

Men den køber Greta Thunberg ikke.

- For os børn er det ikke den 'gode nyhed', som nogle mennesker synes at tænke, lyder det fra klimaaktivisten.

Den dårlige nyhed er angiveligt, at Danmark i de næste tre årtier forsat vil udvinde olie fra Nordsøen.

Og Mai Villadsen (EL) er på bølgelængde.

- Det er historisk og et enormt vigtigt skridt for klimaet, at vi i dag siger stop for ny oliejagt efter 2050.

- Men i Enhedslisten mener vi, at man skal gå længere. Mere olie skal blive i jorden, sagde Mai Villadsen, Enhedslistens klimaordfører, til Ritzau.

Og den præmis køber Greta Thunberg ind på. Det er ifølge grundlæggeren af Fridays For Future nødvendigt.

- Vi er i en nødsituation for klimaet. Vi skal handle derefter, siger hun.