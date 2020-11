Greta Thunberg revser tech-gigant

Tech-giganten Amazon overvåger miljøgrupper, som de anser for en potentiel trussel for virksomheden

Selvom direktør for Amazon, Jeff Bezos, poster milliarder af kroner i klimagrupper, kan det være med en hidtil ukendt bagtanke. For bag kulisserne opfatter tech-giganten miljøgrupperne som en trussel mod sin virksomhed.

Lækkede dokumenter fra Vice viser, at Amazon har hyret et private efterforske til at udspionere miljøaktivister, fagforeninger og andre sociale bevægelser.

Blandt grupperne er, Extinction Rebellion, Greenpeace og Greta Thunbergs gruppe Fridays For Future.

Af dokumenterne fremgår det, at Amazon noterede, at Fridays for Future 'øgede sin indflydelse på unge mennesker og studerende'. De voksede og 'tiltrak mennesker i en hastig fart'.

- Ethvert forsøg på at gøre en mistænkeliggøre disse aktiviteter eller at insinuere, at vi gør noget usædvanligt eller forkert, er uansvarligt og forkert, skrev Amazons tyske pressekontor til det svenske medie Aftonbladet.

Artiklen fortsætter efter billedet ...

Lækkede dokumenter viser, at Amazon overvåger grupper som Extinction Rebellion, Greenpeace og Greta Thunbergs gruppe Fridays For Future. Foto:Brendan Mcdermid / Ritzau Scanpix

Svarer igen

Amazons overvågning er ikke gået klimaaktivisten Gretha Thunbergs næse forbi. På Twitter skyder hun med skarpt tilbage.

'Hvis du betragter skolebørn, der kæmper for retten til en sikker fremtid, som en 'trussel mod din virksomhed', er du alvorligt nødt til at genoverveje dine prioriteter, skriver hun.

Amazon sender milliarder af pakker årligt, og er blevet beskyldt for at bidrage til overforbrug. I forbindelse med Black Friday sidste år organiserede miljøaktivister blokader mod Amazon i Frankrig.

Opretter fond

I februar meldte Jeff Bezos, at han vil oprette en fond, der skal gå under navnet 'Bezos Earth Funder'. Han vil donere over 10 milliarder dollars til fonden.

I november udtalte Bezos, at han havde doneret 791 millioner dollars til 16 organisationer.

Greenpeace, Extinction Rebellion, og Fridays for Future fremgik ikke af den liste over donationer.