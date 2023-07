Greta Thunberg skal i retten: - Ingen kommentarer

Mandag skal den svenske klimaaktivist Greta Thunberg for retten i Malmø.

Det sker, efter at hun - under en klimaaktion ved havnen i Malmø 19. juni - blev tiltalt for ikke at følge politiets anvisninger.

Sammen med flere andre aktivister blokerede 20-årige Thunberg for tankbiler, der skulle til havnen.

Ifølge tiltalen blev hun af ordensmagten bedt om at forlade stedet, men nægtede. Til sidst fjernede politiet hende med magt.

'I dag blokerede unge aktivister tankbiler i Malmøs havn for tredje dag i træk,' skrev Greta Thunberg i et opslag på Instagram et par dage inden hændelsen.

'Klimakrisen er allerede et spørgsmål om liv og død for utallige mennesker. Vi har taget et valg om ikke bare at stå og se på og i stedet fysisk blokere infrastrukturen, der transporterer fossile brændstoffer,' fortsatte hun.

Nægter at svare

Ifølge det svenske medie Expressen har aktivisten dog været mere fåmælt under politiets afhøringer.

'Ingen kommentarer,' har det således lydt som svar på alle politiets spørgsmål.

Greta Thunberg, der flere gange har været nomineret til Nobels Fredspris for sin kamp for klimaet, risikerer at blive straffet med bøde eller op til seks måneders fængsel.

