Grete købte jord på planteskolen - så begyndte eksotiske dyr at vælte op i hendes hjem

Grete Jensen troede næsten ikke sine egne øjne, da der for nyligt begyndte at vælte eksotiske kryb op af hendes stueplante i hjemmet i Grønnehegn i Lillerød.

- For et år siden købte jeg en plantesæk ved den lokale planteskole. Den har stået her i vinter, og det var meningen jeg skulle bruge den til mine krukker udenfor. Men jeg manglede noget jord til en af mine stueplanter, så jeg tog tidligere på foråret et par håndfulde og smed i potten her i stuen, siger Grete Jensen til Ekstra Bladet.

Det var Allerød Nyt, der i første omgang beskrev Grete Nielsens problem.

'Det er fandme nogle store myrer'

I flere uger var alt fryd og gammen i det lille hjem i Lillerød, indtil det begyndte at vælte op med liv fra potteplanten en dag, da Gretes familie var på besøg.

- Min svigersøn kigger i planten og siger så 'det er fandeme nogle store myrer, du har'. Ved nærmere eftersyn viste det sig, at der var tale om vandrende pinde, forklarer Grete Jensen.

I løbet af de sidste fire uger er dyrene fortsat med at vælte op af jorden. Da det var værst om 10-15 dyr op om dagen.

I dag er invasionen ifølge Grete aftaget, og det seneste døgn er det kun blevet til to.

Mens familien sidder og spiser, begynder det pludseligt at vrimle frem med små vandrende pinde fra planten på spisebordet. Foto: Anthon Unger

Søger nye hjem

Men som den dyreven Grete er, har hun ikke aflivet de små kravl.

I stedet har hun løbende samlet dem ind rundt omkring i huset og placeret dem i et terrarium, hun har stående i sin stue.

- Der er 100 i buret nu, og jeg har læst, at hannerne godt kan finde på at spise hinanden. Så jeg håber, der er nogen der vil have nogle af dem. Hvis der er private eller dyrehandlere, der er interesseret, så kan de komme og hente dem gratis.

- Hvis ikke jeg kan finde et nyt hjem til dem, må jeg anskaffe mig et terrarium mere.

Buret vrimler med vandrende pinde. Foto: Anthon Unger

Ubrugeligt jord

Grete Jensen formoder, at der har været æg i det jord, hun har købt i planteskolen og at varmen i hendes stue, har hjulpet rugeprocessen i gang.

- Men jeg vil altså ikke bare smide jorden ud i haven. Jeg er bange for, at klimaforandringerne betyder, at de kan formere sig her og bliver en invasiv art, siger hun.