Griber telefon i rutsjebane med 130 km i timen

Hvis ikke det var foreviget på video, ville ingen tro på Samuel Kempfs utrolige historie fra hans nylige tur i den spanske forlystelsespark Port Aventura.

Den New Zealandske mand var ifølge NZ Herald på ferie i Spanien efter at have deltaget i verdensmesterskaberne i sportsgrenen fistball, der blev afholdt i Schweiz.

Da han prøvede en af parkens store rutsjebaner, lagde han mærke til, at en anden passager i forlystelsen tabte sin iPhone X på rutsjebanens gulv, og da den uheldige passager var spændt fast, kunne telefonen ikke samles op igen.

Da rutsjebanen vendte på hovedet i et loop røg telefonen derfor ud, men heldigvis for den anden passager reagerede Samuel Kempf lynhurtigt og greb telefonen, mens rutsjebanen drønede af sted med over 130 kilometer i timen. Se det utrolige øjeblik i videoen ovenfor.

Da turen var slut kunne Kempf derfor levere telefonen tilbage til dens ejer, som var i gang med at lede efter den på jorden.

- Han kunne ikke tro det, han gav mig et kæmpe knus, fortæller Kempf til Stuff ifølge NZ Herald.

- Den sjoveste reaktion var da vi steg af rutsjebanen, og gik ned for at kigge på de billeder og videoer, de tager af folk. Det virkede som om halvdelen af folkene der kiggede på vores skærm, og alle begyndte at klappe og huje, da de så hvad der skete.