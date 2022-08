Griner af massakre: Politiker ser rødt til vælgermøde

Midt i sin tale til et vælgermøde vendte Beto O'Rourke sig pludselig mod en lattermild tilhører og kaldte ham for en 'motherfucker'

- Det er måske sjovt for dig, motherfucker, men det er ikke sjovt for mig.

Et vælgermøde i Mineral Wells i delstaten Texas, USA, udviklede sig dramatisk, da den demokratiske toppolitiker Beto O'Rourke besøgte byen natten til torsdag dansk tid.

O'Rourke går efter at blive delstatens næste guvernør, og modsat den siddende republikanske guvernør, Greg Abbott, er han ikke tilhænger af den nuværende våbenlov.

Tværtimod vil han gøre det sværere at købe våben, og det er langtfra alle i delstaten - eller til vælgermødet - glade for.

Rejste sig og klappede

Da Beto O'Rourkes tale faldt på skolemassakren i Uvalde, Texas, der kostede 19 elever og to lærere livet i maj, begyndte en af de fremmødte at grine højt.

Og det fik politikeren til at se rødt.

Midt i talestrømmen vendte han sig pludselig mod den lattermilde tilhører og kaldte ham for en 'motherfucker'. Det fik de øvrige vælgere, der var til stede i salen og som indtil da havde lignet nogle, der var ved at falde halvt i søvn, til at rejse sig og klappe højt.

- Vi vil sikre, at vores børn, der starter i skole efter sommerferien, ikke skal frygte, at nogen vil gå ind på deres skole med et våben, fortsatte Beto O'Rourke, mens klapsalverne stadig kunne høres.

49-årige Beto O'Rourke er tidligere demokratisk kongresmedlem fra Texas. Han har været medlem af Repræsentanternes Hus og gik også efter at blive Demokraternes præsidentkandidat ved valget i 2020.

De seneste år har O'Rourke højlydt kritiseret Greg Abbott for håndteringen af flere kriser, heriblandt coronapandemien, men det er især Abbotts 'ekstremistiske politik', syn på abort og delstatens love om våben, han er imod.

Texas er en af USA's mest konservative stater, og det er ikke lykkedes nogen demokratisk kandidat at vinde guvernørposten siden 1990. Flere meningsmålinger har dog det seneste år vist, at Beto O'Rourke har næsten lige så stor opbakning fra vælgerne i Texas, som Abbott har.

