Grise-dramaet fortsætter: 'Av for helvede, den bed mig!'

Yvonne Kubal har ad flere omgange fået besøg af en gris i sin kolonihave. Først ringede hun til politiet, men under et senere forsoningsforsøg, bed den hende i storetåen

Det store grise-drama fortsætter fredag morgen i Glostrup, hvor en løssluppen gris i snart to uger har raseret 59-årige Yvonne Kubels kolonihave i Sommerbyen Ejby.

Dyreværnet har sat en grisefælde op, og det lækre wienerbrøds-lokkemad ligger klar til at få grisen ind i buret, så den kan blive indfanget.

Men da Yvonne Kubel fredag morgen forsøgte at lokke den i fælden med lækre kammerjunker, fik hun sig lidt af et chok.

- Den bed mig sgu i tæerne. Jeg sidder her med den nu, sammen med katten, og den ligger og ruller sig. Det er da helt vildt, siger Yvonne Kubel til Ekstra Bladet fredag morgen klokken 8.

Selvom grisen var tæt på, lykkedes det ikke Yvonne Kubel at indfange grisen eller fange den i fælden.

- Den har været inde ved fælden to gange her til morgen, men den gider ikke gå helt ind.

Derfor har Dyreværnet nu været forbi for at sætte en hegn og en ny fælde op.

Grisen i Glostrup nærmer sig wienerbrødsfælden mere og mere. Foto: Rasmus Flindt Pedersen

Udvider jagtmarkerne

I løbet af de sidste par dage er grisen blevet mere og mere nærgående, indtil den fredag morgen altså kom helt tæt på.

- Den kommer mindst to gange om dagen nu. I går var den kun 30 centimeter fra mig. Nu er den bare tæt på. Jeg blev forskrækket, da den bed mig.

Ikke nok med, at grisen kommer tættere og tættere på. Den er nu også begyndt at lave ravage i naboens have.

- Den er gået i naboens have også, fordi hun har vandet i sit surbundsbed. Hold kæft, hvor har den ødelagt det bed derovre, siger Yvonne Kubel.

Yvonne Kubel ville først servere grisen på grillen. Indtil hun så, hvor sød den var. Foto: Rasmus Flindt Pedersen

Ny kælegris?

Grisen har befundet sig i Yvonnes have det meste af fredagen, mens hun venter på assistance fra Dyreværnet, og det kan meget vel være, at grisen har lavet sit sidste kolonihave-ravage for denne gang. Hvis altså det lykkes Dyreværnet at få fat i den.

Efter bid-episoden, er den lille gris i hvert fald begyndt at blive helt kærlig, som man kan se i videoen øverst i artiklen, hvilket kan øge chancerne for en fredagsfangst.

