Grisebasse på springtur skabte trafikkaos i stationsby

Det var en noget anderledes syn, der mødte 57-årige Mark Thorup og hans kone, da de søndag morgen var på vej fra Odder til Hou for at sejle.

Ved den sydlige rundkørsel ved Odder, mødte de nemlig en lille gris på tur.

Det skabte for en stund kaos i byen.

- Vi kommer kørende i rundkørslen, og så ser vi pludselig, at der kommer det her lille væsen løbende i rundkørslen. Den var virkelig sød, og det var noget af en oplevelse.

Artiklen fortsætter under billederne...

Flere biler standsede, da de så den lille gris. Foto: Mark Thorup

Grisen hyggede sig midt ude i rundkørslen. Foto: Mark Thorup

Grisen tager da også en lille æresrunde. Foto: Mark Thorup

Flere stoppede

Synet af grisen fik ifølge Mark Thorup flere bilister til at standse i rundkørslen.

- Vi stoppede, og det var der flere andre bilister, der gjorde. Min kone og jeg og to andre, der også var stået ud af deres bil, forsøgte at fange den. Vi omringede den flere gange og forsøgte at få fat i den, men den lille grisebasse var ikke glad for at blive fanget, siger Mark Thorup.

Til sidst gav han og de andre bilister derfor op.

- Vi forsøgte at holde den i skak, og til sidst fik vi også stoppet den tæt ved et hegn, men der fandt den et hul, som den løb igennem, og så fortsatte den ind i et villaområde og ind i en have. Så jeg ved faktisk ikke, hvad der er sket med den efterfølgende, siger Mark Thorup.

Han synes dog, at det var meget hyggeligt at møde den lille gris.

- Det var en meget sød oplevelse, men samtidig ved man jo også, at han sikkert er stukket af fra en gård eller et andet sted, og at der er folk, der nok savner den, så jeg håber selvfølgelig, at den er kommet hjem i god behold.

- Jeg fik også et par fine billeder. Det er et meget hyggeligt minde, lyder det afsluttende fra Mark Thorup.

Flygtet fra dyretransport

Hos Østjyllands Politi er de også orienteret om den lille gris, der kom på afveje søndag morgen.

- Vi fik en anmeldelse i morges, og efterfølgende er grisen blevet indfanget og håndteret af Falck. Dyrenes Beskyttelse blev også kontaktet, siger vagtchef Peter Tholstrup.

Heldigvis blev grisens rette ejermand fundet kort tid efter.

- Vi har fundet frem til rette ejer, og det viste sig, at grisen var stukket af fra en dyretransport og i den forbindelse var havnet på vejen, siger vagtchefen.