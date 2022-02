Grisene Knud og Jørgen reddet fra at drukne

Både børnehaven Troldebo og Kløverhaven i Korsør ligger under vand

- Vi var sammen om opgaven, og det var skønt.

Sådan lyder opsummeringen på en mindre redningsaktion i naturhaven Kløverhaven i Korsør.

Den daglige leder af haven Mie Rask har nemlig ikke andet end roser til sin kollega Michael og særligt eleven Sara, der lørdag hoppede i vandmasserne i haven.

En oversvømmelse havde lagt både naboen, naturbørnehaven Troldbo, og Kløverhaven, der drives af FGU Korsør, under vand, og det kunne nemt være endt galt for havens to beboere.

Knud og Jørgen, havens to grise, var havnet midt i oversvømmelsen og havde søgt tilflugt i deres lille hytte, der også hurtigt var blevet fyldt med vand.

Både personale fra FGU Korsør og beredskabet hjalp til under redningsaktionen. Foto: Lasse Antonsen

Har det godt og varmt

I første omgang meldte den lokale presse, at de to grise var druknet. Men det er de altså ikke, forsikrer Mie Rask.

- De har det ganske fint. Vores elev Sara og Michael sørgede for sammen med Falck at få dem ud.

- De har det både godt og varmt, og de spiser og drikker. Vi har også talt med en dyrlæge, der siger, at alt er godt.

Men det kunne være gået ganske anderledes, hvis det ikke havde været for en handlekraftig flok.

Den sædvanlige åbning til hytten kunne ikke åbnes på grund af vandet, og i stedet måtte de fjerne et hegn, så Knud og Jørgen kunne komme ud. Flere i gummistøvler, mens eleven Sara tog turen i bare fødder.

Nu håber Mie Rask, at beredskabet hurtigst muligt får pumpet vandet væk, så det ikke ødelægger planterne i haven.

Det er et større område, der omfatter både Kløverhaven og Troldebo Naturbørnehus, der ligger under vand. Foto: Lasse Antonsen

Børnehaven uskadt

Også naturbørnehaven Troldebo måtte se sin legeplads forsvinde under vandmasserne.

- Der er meget vand. Det er uden for på legepladsen og på parkeringspladsen, og det ser ikke ud til, at det er kommet ind i selve børnehaven, siger Maj-Britt Thy, der er dagtilbudschef i Slagelse Kommune.

- Der ser også stadig ud til at være strøm og en tør børnehave. Så på den måde har vi været heldige.

- Beredskabet har været ude og lægge slanger ud, så de kan pumpe vandet væk, siger Maj-Britt Thy.

Hun fortæller desuden, at børnehavens forældre er blevet orienteret om oversvømmelsen.

- Vi kigger altid på alternativer, når vi står i en situation som den her, men som udgangspunkt ser det ud til, at vi godt kan åbne på mandag.

Det er endnu ikke helt klart, hvad der forårsagede oversvømmelsen, men et forsigtigt bud fra dagtilbudschefen er, at det er en kombination af stormen Nora, en lavtliggende placering i landskabet og et dræn, der ikke virkede.