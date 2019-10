Griseri på Jensens Bøfhus: Bøde og sur smiley

Den hårdtprøvede restaurantkæde Jensens Bøfhus må til lommerne, efter at Fødevarestyrelsen slog et smut forbi afdelingen i Odense.

Her fremgår det nemlig af kontrolrapporten, at hygiejnen langt fra var i top på spisestedet, skriver Fyens.dk

Styrelsen noterer sig blandt andet:

'Rene bøtter på stativ, som anvendes til sovser, fremstår med indtørret sovsebelægninger, kasse med rene låg og kasse med rene arbejdsredskaber fremstår med indtørret produktrester, indtørret salatstykke og fedtet belægning.'

Dråber med fedt

Derudover var den gal ved emfanget i køkkenet, der leverer bøffer, burgere og spareribs til danskerne.

'Emfang over båndsteger fremstår med lyse og mørke dråber af fedt. Gulv under hylde med emballage og afløb og rist i gulvet i kælderen fremstår med indtørret produktrester, glasskår og støv.'

'Gulv under skab i take-away området fremstår med støv, produktrester, emballage og mørk belægning samt gulv omkring ben på køleskabe i mellemgang fremstår med produktrester og ansamlinger af snavs og vand.'

- Ikke godt nok

Heldigvis kunne personalet selv se, at det stod skidt til, da de ifølge rapporten kom med bemærkningen 'Det kan vi godt se, vi gør det rent med det samme.'

Ikke desto mindre skal kæden hoste op med 10.000 kroner for at betale bøden.

I et interview med Fyens.dk fortæller CEO i Jensens Bøfhus A/S, Anders Nikolaisen, at man er trist over den mildt sagt dårlige kontrolrapport fra Fødevarestyrelsen.

- Det er områder, vores ansatte selv gør rent, og det er bare ikke godt nok, så vi har brugt tiden siden besøget på at få styr på rengøringen, siger han.

