Grisetransport brød i brand

Midt på natten udbrød der brand i en parkeret grisetransport på rastepladsen Hylkedal på E45 Sønderjyske Motorvej i retning fra Kolding mod Haderslev.

Anmeldelsen indløb klokken 02.25, oplyser vagtchef Torben Møller ved Sydøstjyllands Politi. Der arbejdes fortsat på stedet med et stort og forskelligartet redningsmandskab bestående af både brandfolk, politi og dyrlæger.

Der er ingen personskade, men adskillige grise er døde eller sårede, oplyser vagtchefen. Der er fortsat levende grise i vognen, men branden er slukket.

- Det er en grisetransport med dyr i flere etager. Branden har forårsaget skade på lastvognens hydrauliske system, hvorfor det har været vanskeligt at få grisene ud.

- Vi skal have dem over i et andet køretøj, og det arbejdes der på lige i øjeblikket med en hel masse gode folk. Det skal gerne ske hurtigst muligt. Der er dyrlæger på stedet, som tilser dyrene, siger Torben Møller.

Brandårsagen er ukendt, men det vides med sikkerhed, at lastvognen holdt parkeret på rastepladsen, da branden brød ud. Rastepladsen er afspærret, mens redningsarbejdet står på.

- På et tidspunkt skal vi have disse mange grise ud og ind i et andet køretøj, og vi skal ikke have for mange biler og personer til at gå rundt på pladsen samtidig. Derfor har vi afspærret rastepladsen, siger Torben Møller.

- Der er ingen gener for trafikken, siger vagtchefen.