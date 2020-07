Grith designede Mette F's brudekjole på to uger

For to og en halv uge siden ringede Mette Frederiksen til Grith Rahbek og spurgte, om hun kunne nå at lave brudekjolen færdig på rekordtid

Onsdag blev dagen, hvor statsminister Mette Frederiksen (S) kunne gå ned ad kirkegulvet og sige ja til sin udkårne, Bo Tengberg, i smukke omgivelser på Møn.

Men selvom brylluppet har været længe undervejs og er blevet aflyst og rykket et par gange, er brudekjolen lavet på blot et par uger.

Det fortæller Grith Rahbek, der er designeren bag, til Ekstra Bladet.

- For to og en halv uge siden kom Mette og spurgte, om vi kunne lave den færdigt hurtig. På det tidspunkt skulle vi først til at bestille stof hjem fra London og lægge os fast på en model, fortæller hun.

Tredje gang var lykkens gang. Foto: Per Rasmussen.

Grith Rahbek arbejdede i 17 år som stylist og chefkostumier på forskellige programmer på DR, herunder Nikolaj og Julie, Forbrydelsen og Tidsrejsen, men er i dag ansat ved Det Kongelige Teater.

Hende og Mette Frederiksen har kendt hinanden et par år.

- Under valgkampen sidste år blev jeg så kontaktet af Socialdemokratiet og spurgt, om jeg ville være hendes stylist, siger Grith Rahbek.

Fem forskellige kjoler

Arbejdet omkring brudekjolen begyndte at tage form for et par måneder siden, hvor Grith Rahbek kontaktede skrædderen Gunilla Nordby. Sammen med Mette Frederiksen, der ikke ønsker at oplyse, hvad kjolen har kostet, har de stået for at designe og sy brudekjolen.

- Jeg kender hendes stil og ved, hvad hun kan lide, så jeg havde den i hovedet allerede for tre måneder siden. Dengang tegnede jeg fem forskellige modeller, og så havde vi dem at gå ud fra. Det var været rigtig sjovt og lærerigt, og personligt er jeg rigtig glad for den, siger Grith Rahbek.

De endte med en brudekjole i en hvid nuance med slæb og kig til kravebenene. Derudover bar Mette Frederiksen et langt slør i kirken.

- Det var vigtigt for Mette, at kjolen ikke måtte være for udfordrende. Den skulle være en statskvinde værdig og samtidig en flot brudekjole, og jeg synes jo, at vi har lavet en klassisk kjole, der er lige hende. Jeg har lavet mange brudekjoler gennem tiden, men den her er lavet specielt for Mette, siger Grith Rahbek.

- Mette har selv haft meget at sige, og det gør det hele meget nemmere for os andre. Hun vidste, hvad hun ville have og har så prøvet den tre gange for at tjekke, om det hele passede.

Mette Frederiksens brudebuket var plukket i vejkanten. Foto: Per Rasmussen

Selv var designeren også med i kirken, hvor hun hjalp Mette Frederiksen med at sætte håret og få styr på tøjet.

- Det var et vildt øjeblik at se hende i kirken. Den sidder helt vanvittigt flot på hende, og jeg syntes bare, den så så smuk ud. Jeg var meget stolt der. Og så er de jo bare et skønt par.

Grith Rahbek skulle ikke med til festen, der fortsatte i et festtelt ikke langt fra kirken. I stedet har hun kunnet følge folks reaktioner på kjolen og bryllupet på afstand.

