Grønland dropper Huawei

Det nationale teleselskab i Grønland oplyser ifølge Reuters, at man vælger Ericsson frem for Huawei til at opføre 5G-net.

Meldingen kommer i en tid, hvor netop kinesiske Huawei er meget omdiskuteret.

Således er Kinas ambassadør i Danmark beskyldt for at have truet Færøerne med, at en handelsaftale er betinget af, at Huawei bliver valgt som leverandør af 5G i Færøerne.

Huawei er en af verdens største telegiganter med kunder verden over. Firmaet er førende inden for 5G-teknologien, som er fremtidens mobilnet.

De seneste år har der dog bredt sig en frygt for, at Huaweis data og rolle i landes infrastruktur bliver brugt til spionage af den kinesiske stat.

Det er den amerikanske præsident, Donald Trump, der mener, at der går en lige linje mellem Huawei og det kinesiske kommunistiske styre.

Men der er endnu ikke fremlagt beviser for dette. Dog har en række vestlige lande alligevel valgt at udelukke Huawei fra at stå for 5G-netværk.

Sagen i Færøerne så dagens lys tidligere i december. Mandag 2. december nedlagde en færøsk dommer pludselig fogedforbud mod, at tv-stationen Kringvarp Føroya sendte et indslag om et fortroligt møde.

Forbuddet kom 22 minutter, inden udsendelsen gik i gang. Tv-journalisterne var kommet i besiddelse af en lydoptagelse, som refererede indholdet af et møde mellem færøske toppolitikere og den kinesiske ambassadør i Danmark, Feng Tie, 11. november i år.

Efterfølgende kom det frem - også i flere danske medier - at der til mødet var blevet fremsat et kinesisk krav om, at hvis det færøske teleselskab Føroya Tele valgte Huawei som leverandør af 5G-netværket, kunne Kina og Færøerne indgå en frihandelsaftale.

Hvis ikke kunne Færøerne glemme alt om en aftale.

Kinas ambassadør i Danmark har afvist, at han skulle have presset de færøske myndigheder til at indgå et samarbejde med Huawei.

Den danske udenrigsminister, Jeppe Kofod (S), har ligeledes afvist, at den danske regering skulle have advaret Færøerne mod at vælge Huawei til at udrulle 5G-data.

For en uge siden tabte Huawei også til Ericsson. Det var i Norge. Her har Telenor valgt, at Ericsson skal levere udstyret til dets 5G-netværk.