Grønland fraråder kraftigt alle flyrejser ind og ud af landet

Der er endnu ingen personer i Grønland, som er blevet konstateret smittet med coronavirus.

Ikke desto mindre har den grønlandske regering torsdag fremlagt en række initiativer, som skal komme virusset i forkøbet.

Grønlands regering fraråder kraftigt alle ikke strengt nødvendige flyrejser ud og ind af landet.

Desuden frarådes alle ikke strengt nødvendige flyrejser internt i Grønland.

Det oplyser den grønlandske regering i en meddelelse. Anbefalingerne gælder fra fredag.

Grønland følger også efter statsminister Mette Frederiksens (S) tiltag imod større forsamlinger.

I Danmark opfordres arrangementer med over 100 mennesker aflyst. Det vil blive gjort til et påbud. I Grønland bliver alle forsamlinger med over 100 personer frarådet kraftigt indtil videre.

Også den offentlige transport i Grønland bliver der kigget på. Antallet af passagerer i busser bør begrænses, lyder det. Der skal ikke være flere passagerer med, end der er siddepladser til.