Grønland indfører alkoholforbud midt i coronakrise

Dele af Grønland indfører alkoholforbud med øjeblikkelig virkning frem til 15. april. Det sker for at beskytte børn, der er hjemme under coronaviruskrisen.

Det skriver Sermitsiaq.AG.

Forbuddet er gældende for Nuuk, Kapisillit og Qeqertarsuatsiaat.

- I en sådan særsituation er vi nødt til at tage mange forholdsregler for at undgå smitten. Men kernen i min beslutning er at beskytte børn, de skal have et trygt hjem.

- Jeg håber, at vi som samfund ser børns vilkår som et fælles anliggende, at vi alle bidrager til et trygt samfund, udtaler formanden for Grønlands landsstyre, Siumut-formand Kim Kielsen, i en pressemeddelelse ifølge Sermitsiaq.AG.

Tiltaget vil forbyde udskænkning af alkohol med en alkoholprocent over 2,25, mens det heller ikke er muligt at købe alkohol i butikkerne.

Kielsen påpeger desuden, at folk er mindre opmærksomme på smittespredning, når de er påvirket af alkohol.

- Sådan en udvikling vil ikke alene ramme børn og familielivet, men vil også øge risikoen for spredning af Covid-19, idet folk er mindre opmærksomme på smittefaren ved sammenkomster, hvor der drikkes alkohol, siger han.

I Grønland er ti personer smittet med coronavirus, mens 344 er testet for virusset. Det viser en opgørelse fra Sundhedsstyrelsen og Statens Serum Institut.

Der er fortsat ingen dødsfald i Grønland eller på Færøerne. På Færøerne er 3346 testet, mens 155 er konstateret smittet.

Grænserne til Grønland har været lukket siden 14. marts, hvor man på daværende tidspunkt ikke havde registreret nogen coronasmittede.

Blot to dage efter registrerede Grønland det første tilfælde. Personen havde været ude at rejse og blev efterfølgende sat i karantæne.