Grønland skifter tidszone

Grønlands parlament har torsdag vedtaget, at landet næste år skal skifte tidszone.

Det skriver mediet Sermitsiaq AG.

Skiftet træder i kraft, når Grønland skifter til sommertid i marts næste år. Men Grønland vil så ikke skulle skifte til vintertid i oktober.

Når grønlænderne har skullet skifte til sommertid, har de også sat urene en time frem. Lovforslaget betyder, at urene ikke skal stilles en time tilbage igen.

Den nye tidszone vil betyde, at der er tre timers forskel mellem Nordamerika og Grønland, og mellem Europa og Grønland.

I dag er der fire timers forskel mellem Grønland og Europa.

Ifølge det grønlandske medie har flere af Grønlands politikere været bekymrede for, om et skift i tidszone kan få konsekvenser for folkesundheden.

Bekymringen går på, at forslaget vil betyde, at Grønland får en anden tidszone, end man rent geografisk burde have.

Derfor vil de grønlandske politikere også holde øje med forskning i unges søvn fra Island, hvor der også er en forskudt tidszone.

Et større islandsk forskningsprojekt i emnet ventes afsluttet i 2024.

Landsstyreformand Múte B. Egede understregede, da forslaget blev tredjebehandlet, at det er vigtigt, at Grønlands forskere og sundhedsvæsen får adgang til forskningsresultaterne fra Island.

I Island er tidszonen skubbet en time, så klokken eksempelvis er 17.00, selv om den rent geografisk burde være 16.00.

I første omgang vil forslaget ikke påvirke vejrstationen Danmarkshavn, Thule luftbase og den isolerede by Ittoqqortoormiit.

Men man vil blandt andet spørge beboerne i Ittoqqortoormiit, om de ønsker en ny tidszone.