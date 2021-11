Grønland tiltræder Parisaftalen og lover ambitiøse klimamål

Grønland vil tilslutte sig den internationale klimaaftale Parisaftalen fra 2015.

Det oplyser landsstyreformand Múte B. Egede mandag i forbindelse med klimatopmødet COP26 i Glasgow.

Naalakkersuisut, den grønlandske regering, oplyser i en pressemeddelelse, at en ny afdækning har vist, at Grønland kan blive en del af Parisaftalen, uden at Grønland skal tage andel i Danmarks byrdefordeling.

Og uden at Grønland skal forpligte sig til en bestemt CO2-reduktion. Derfor har man besluttet, at det territoriale forbehold for Grønland i Parisaftalen skal ophæves.

- Klimaforandringerne er meget alvorlige og rammer Arktis meget hårdt, men også hele verden. Grønland er klar til at tage sin internationale del af målene og derfra også være verdensførende, siger Múte B. Egede i Glasgow.

Han fortæller, at det nu gælder om at få ratificeret aftalen i Inatsisartut, det grønlandske parlament.

- Derfra tager man næste skridt med at lave nogle klimamål og endelig klimastrategi, som gerne skal være med til, at vi får CO2-udslippet længere ned, siger Múte B. Egede.

Han vil ikke svare på, hvordan de grønlandske mål vil se ud, eller hvornår de vil være klar. Men lidt løfter han sløret for.

- De skal være ambitiøse.

Parisaftalen er en global klimaaftale, som knap 200 lande har tilsluttet sig. I den er det blandt andet aftalt, at verdens lande skal bestræbe sig på at mindske den globale opvarmning.

Den må højst stige med 2,0 grader sammenlignet med 1990. Og helst skal den holdes under 1,5 grader.

Den grønlandske regering påpeger i meddelelsen, at man vil bidrage til at bekæmpe klimaforandringerne, selv om man ikke vil forpligte sig til en CO2-reduktion.

Her fremhæver regeringen, at den har besluttet at stoppe olieefterforskning i Grønland. I stedet vil den fremme udnyttelse og markedsføring af vedvarende energi, for eksempel vandkraft.

På et pressemøde ved COP26 siger Múte B. Egede, at landet vil kendes for dets indsatser inden for vedvarende energi. Og at man også vil være eksportør af vedvarende energi.