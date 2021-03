Grønlandske stemmesedler er nået frem via fly og snescooter

Det er ikke så lige til at få styr på alt det praktiske forud for valget til Inatsisartut, det grønlandske parlament, 6. april.

For eksempel skal alle stemmesedlerne nå frem til de 72 afstemningssteder, hvilket i år har været udfordret af dårligt vejr flere steder.

Men stemmesedlerne er nået frem, oplyser Naalakkersuisut, den grønlandske regering, i en pressemeddelelse onsdag.

- I år har forsendelsen af stemmesedlerne været særligt udfordret. På grund af coronarestriktionerne og påsken har der været færre flyvninger end normalt.

- Desuden har både teknik hos Air Greenland og dårligt vejr givet udfordringer flere steder, siger Susanne Kristensen, der er centerchef ved postselskabet Telepost og har ansvar for koordinering og overvågning af forsendelserne med stemmesedler, i pressemeddelelsen.

Nogle steder har de været nødt til at være kreative for at nå frem. For eksempel er nogle stemmesedler nået frem på snescooter og med bil over havisen.

Stemmesedlerne er blevet sendt afsted fra hovedstaden, Nuuk. De er kommet frem på mindre end ti døgn.

- Den præstation har kun kunnet lade sig gøre i kraft af et forbilledligt samarbejde mellem Telepost, Air Greenland, kommunerne og Naalakkersuisut, siger Klaus Georg Hansen, afdelingschef i Indenrigsafdelingen, som har ansvar for forberedelserne til valget.

Forud for valget er grønlænderne blevet opfordret til at brevstemme. Det er af coronahensyn, selv om landet ikke har haft nogen coronatilfælde i næsten en måned.

De grønlandske afstemningssteder åbner klokken 9 og lukker klokken 20 grønlandsk tid den 6. april. Det svarer til henholdsvis klokken 13 og 24 dansk tid.

Der er omkring 41.000 stemmeberettigede vælgere. De skal udpege 31 medlemmer til det grønlandske parlament. 189 kandidater stiller op.