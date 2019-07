Grønt lys til monster-motorvej

Den russiske regering har godkendt planerne om at anlægge en 2000 kilometer lang motorvej, der skal forbinde Kina og Europa. Det skriver Moscow Times.

Motorvejen skal gå fra grænsen mellem Rusland og Kasakhstan i øst og kobles på den allerede eksisterende motorvej mellem Minsk og Moskva i vest.

Motorvejen vil forkorte fragturen for lastbiler betydeligt mellem knudepunkter i Europa og Kina og tilbyde et hurtigere, men dog dyrere, alternativ til tre eksisterende togruter. Dermed ser Kinas våde drøm om en nyfortolket udgave af Silkeruten ud til at gå i opfyldelse.

Initiativtageren til motorvejen er den tidligere vicedirektør for gasgiganten Gazprom, Alexander Ryazanov, som forventer, at motorvejen kan anlægges på 12-14 år. Hans firma, Russian Holding, har allerede erhvervet 80 procent af den jord, hvor motorvejen skal anlægges.

Prisen forventes at løbe op i 594 milliarder russiske rubler - svarende til 63 milliarder danske kroner.

Forkorter fragttiden

Monster-motorvejen kommer ikke til at koste den russiske regering en ruble, men godkendelsen af projektet betyder, at regeringen nu vil hjælpe Alexander Ryazanov med at finde investorer - også kinesiske - til projektet.

Og specielt kineserne forventes at være fyr og flamme efter at kaste penge i projektet. Landet har investeret heftigt i infrastruktur flere steder i specielt Mellemøsten og Afrika, og de hungrer efter at få genetableret den gamle handelsrute Silkevejen med et tidssvarende vejnet mellem havnene i Hamborg og Shanghai. Samhandlen mellem Kina og EU er årligt på mere end 3,7 trilliarder kroner.

Ifølge udregninger fra det russiske transportministerium vil det, når motorvejen er færdig, kun tage 11 dage at transportere gods mellem de to havnebyer i lastbil. Det er næsten tre gange hurtigere end i dag. Fragtskibe bruger i dag omkring 45 dage på turen, skriver worldhighways.com.

Den kommende forbindelse bliver en betalingsmotorvej med to spor i hver retning og en gennemsnitlig hastighedsbegrænsning på 110 km/t.