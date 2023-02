Grøntsagspose med gul plast solgt i Rema 1000 tilbagekaldes

Hård plast er fundet i to grøntsagsposer solgt i Rema 1000-butikker.

Derfor bliver poserne nu fjernet fra både lagre og butikker, mens kunder bør skille sig af med produktet.

Det skriver producenten af poserne, Ardo, i en fødevareadvarsel mandag eftermiddag.

Den specifikke grøntsagspose hedder 'Rema 1000 Lækkert og Nemt Grøntsagsbund'.

Der er af to omgange fundet hård, gul plast i poserne.

Ifølge Fødevarestyrelsen kan det være farligt at spise posens indhold, da plastdelene kan være skarpe.

- På grund af en teknisk fejl i produktionen er der risiko for hårde, gule plaststykker i forskellige størrelser og former i produktet. Hård plast i produktet udgør en potentiel sundhedsrisiko, da nogle af plaststykkerne kan være skarpe eller spidse, skriver Fødevarestyrelsen om fundet.

Hvis man får spist et plastikstykke, kan skader vise sig i mund, svælg og mave-tarmkanalen.

Ardo og Rema 1000 har i samarbejde sørget for, at alle poserne, der kan være udsatte fjernes fra lagre og butikker, lyder det i en pressemeddelelse.

Hvis man har en grøntsagspose af den slags i fryseren, skal man smide produktet i skraldespanden.

- Forbrugere, der ligger inde med dette produkt med bedst før dato 1. november 2024, bør kassere produktet, skriver Ardo i tilbagekaldelsen.

Her lyder det videre, at den tomme emballage kan returneres, hvor den er købt, eller sendes til Ardos adresse i Nyborg. I begge tilfælde får kunden sin udgift refunderet.

Ardo beklager situationen.

- Ardo gør meget for at undgå fremmedlegemer i vores varer, skriver selskabet i meddelelsen.

- Generelt kan vi oplyse at vores fabrik i Orehoved på Falster, hvor produktet er pakket løbende, arbejder på at forbedre processerne for at undgå fremmedlegemer af enhver art, skriver Ardo videre.

Poserne, der indeholder 500 gram frosne grøntsager, er blevet solgt i Rema 1000-butikker i hele landet.