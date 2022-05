Grotesk bøde: - Jeg bliver sindssygt irritabel

Har du fået en bøde fra Europark, som du finder urimelig, kan du skrive til Ekstra Bladet her.

Thomas Prynø arbejder på sygehuset i Silkeborg, hvor han efter egen opfattelse gjorde, hvad han kunne for at parkere efter alle kunstens regler.

Imidlertid er Europark uenige, hvorfor de har givet Thomas Prynø en bøde på 634 kr. for at holde 'uden for afmærket parkeringsbås'.

Og det er faldet Thomas Prynø for brystet.

- Det betyder ikke noget i den store sammenhæng, men det er noget, jeg bliver sindssygt irritabel over. Jeg arbejder i Silkeborg på sygehuset. Den her dag kommer jeg i løbet af formiddagen, og da jeg så kommer ud, har jeg fået den her parkeringsbøde, siger Thomas Prynø til Ekstra Bladet.

Det var den her parkering, som Thomas Prynø fik en bøde for, fordi spidsen af bilen holder ud over den markerede bås. Privatfoto

Klage afvist

Thomas Prynø har prøvet at få annulleret bøden, men begge gange har Europark afvist klagen. Derfor har han nu betalt bøden.

- De kommer med et standardafslag. Det har jeg en fornemmelse på, de gør, fordi folk ikke gider at tage kampen. Jeg har betalt bøden, fordi ellers ville jeg glemme det, siger han.

Thomas Prynø kan ikke holde meget tættere uden at ridse bilen. Privatfoto

Thomas Prynø fortæller, at bilen ikke er meget længere end mange andre store personbiler. Derfor kan andre havne i samme situation, hvis Europark har præcedens på at give bøder for den her slags parkeringer.

- Når man kigger på billederne, så er det svært, hvordan jeg skulle komme længere til siden eller længere bagud.

- Jeg havde kørt mit træk ind i køleren på bilen, der holder bag mig, hvis jeg havde parkeret længere tilbage, siger Thomas Prynø.

Thomas Prynø holder få centimeter fra den bag ved parkerede bil, men det er ifølge Europark ikke nok til at slippe for en bøde. Privatfoto

Ekstra Bladet har tirsdag henvendt sig til Europark for en kommentar. På trods af gentagne forsøg er Europark ikke vendte tilbage på Ekstra Bladets henvendelser.