Grotesk norsk fejring: Betaler op mod 50.000 for at reservere bord

Mens den danske grundlovsdag for de fleste måske bare betyder en ekstra fridag, eventuelt krydret med en grundlovstale fra en politiker, så er der andre lande der formår at lægge liv og sjæl i den nationale helligdag på et helt andet niveau.

Nogle af dem, der især udmærker sig i den disciplin, er vores naboer mod nord, der hvert år 17. maj fejrer, at de i 1814 erklærede sig uafhængige og dermed ikke længere var en del af kongeriget Danmark-Norge.

Og fejringen anno 2019 er ikke nogen undtagelse - nærmest tværtimod. At nationaldagen i år ligger på en fredag betyder nemlig, at festen lige får et ryk opad. Og det kan landets restauranter og barer også tydeligt mærke på omsætningen.

Således kan norske Dagbladet berette, at det på Solli Plass i hjertet af Oslo koster op mod 50.000 norske kroner, svarende til godt 38.000 danske kroner, at reservere bord udendørs midt i al fejringen - og der er totalt udsolgt.

Nox/Sollihagen, der ligger ud til pladsen, har således arrangeret et event, hvor det koster 710 kroner alene at komme ind, hvis man vil undgå den værste kø. Og alt efter hvor mange personer, man er i et selskab, og hvor mange drikkevarer, man bestiller på forhånd, kan man altså få lov til at hive den helt store tegnebog op ad lommen

- Bordpakkerne er individuelle og koster fra 9000 til 50.000 kroner, fortæller Frederik Mygind, der er landechef for Rekom-gruppen, som ejer Nox/Sollihagen, til Dagbladet.

Nordmændene er lykkeligvis sluppet for et vejr som det, der har ramt det meste af Danmark fredag. I stedet kan de mange tusind fremmødte glæde sig over strålende sol. Foto: Ryan Kelly/Ritzau Scapix

Og det betaler de festglade nordmænd tilsyneladende gladeligt.

- Det er billigt! Der er jo kjempegod stemning, lyder det fra en flok yngre mænd, der har betalt 20.000 for deres bord.

Arrangementet har været udsolgt i lang tid, og flere reserverede bord allerede for et år siden.

Fester hele dagen

Selvom enkelte restauranter i nærheden stadig har få pladser tilbage, må de mange sultne og tørstige gæster væbne sig med tålmodighed i løbet af dagen og aftenen. Således melder restauranterne Louise og Christiania i nærheden, at selv folk med reservationer må forvente at stå i kø for at komme ind.

Fredagens fejring af nationaldagen startede allerede til formiddag i hovedstaden. Således begyndte det traditionsrige børneoptog, hvor alle byens skoler deltager, klokken 10, Her ser byens borgere på, mens børnene går optog med norske flag forbi stribevis af tilskuere iklædt de traditionelle - og dyre! - nationaldragter.

Foto: Berit Roald/Ritzau Scanpix

Også det norske kongehus mødte traditionen tro op for at følge det omfangsrige optog, og selvom børneoptoget sluttede ved Rådhusplassen først på eftermiddagen, ventes festen af fortsætte hele natten.