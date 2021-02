Grotesk situation: Selvstændig gravid snydt for barselsdagpenge

Regeringen tvangslukkede 28-årige gravide Michelle Elsters frisørsalon under coronakrisen. Nu kan hun ikke få barselsdagpenge, fordi hun ikke har arbejdet en måned op til sin barsel

At de selvstændige lider under coronanedlukningen er ingen hemmelighed, men er du selvstændig og gravid, står du potentielt til økonomiske bøllebank.

Det kan 28-årige Michelle Elster, der har været selvstændig frisør siden 2014, skrive under på. Hun har butik i shoppingcenteret Waterfront i Hellerup.

Michelle Elster kan ikke få barselsdagpenge, fordi hun ikke arbejdet en måned før, hun gik på barsel. Problemet er, at hun slet ikke havde muligheden for at træde i arbejdstøjet, fordi regeringen har tvangslukket hendes frisørsalon.

- Jeg synes, det er noget lort for at være helt ærlig. Jeg har arbejdet, siden jeg var 15 år, og jeg har betalt til skat og A-kasse. Nu hvor jeg har brug for noget, kan jeg intet få. Det, synes jeg ikke, hænger sammen.

- Jeg havde ikke strejfet det en tanke, men da jeg snakkede med min bogholder, fortæller hun mig, at det ikke er muligt at få barselsdagpenge. Jeg tænkte bare: Hvad? Kan jeg så ikke få noget?, siger Michelle Elster.

Barselsdagpenge som selvstændig Du kan få barselsdagpenge som selvstændig, hvis du opfylder disse fem betingelser: Du har arbejdet i mindst 6 måneder inden for de sidste 12 måneder.

Du har arbejdet den seneste måned, før du går på barselsorlov.

Der er overskud i din virksomhed.

Du har arbejdet mindst halv tid (18,5 timer om ugen) i din virksomhed.

Du er sammen med dit barn dagligt, dvs. fysisk tilbringer tid med barnet, under din barsel. Hvis du er nystartet og har arbejdet som selvstændig i mindre end 6 måneder, kan du regne perioder med, hvor du har arbejdet som lønmodtager. Perioder, hvor du har fået sygedagpenge, barselsdagpenge eller lignende ydelser, tæller dog ikke med som arbejde. Kilde: Borger.dk Vis mere Luk

Dobbelt op på straf

Michelle Elsters graviditet har været problemfri. Hun er derfor heller ikke i tvivl om, at hun havde arbejdet op til sin barsel, hvis hendes frisørsalon ikke var lukket ned.

- Jeg synes faktisk, det er dobbelt op på straf, når jeg ikke får lov til at gå på arbejde, og jeg får afvist barselsdagpenge, fordi jeg ikke går på arbejde. Det betyder, at min mand skal stå for hele den økonomiske del.

- Vi kan ikke rigtig kigge på længere sigt. Vi havde jo forberedt os på at købe alt til babyen, og vi har fået børneværelse, men vi kan så ikke planlægge fremadrettet, fordi jeg ikke har nogen indkomst på nogen måde, siger Michelle Elster.

Michelle Elster kalder det en 'dobbeltstraf', når hun hverken må arbejde eller få barselsdagpenge. Foto: Anthon Unger

Gik i panik

Det, der skulle havde været en god barselstid for den kommende mor, er i stedet blevet erstattet af bekymring og uvished.

- Jeg gik fuldstændig i panik i går. Jeg kunne slet ikke falde til ro. Min krop reagerede, og det reagerede babyen på. Den kunne mærke, hvor ked af det og frustreret, jeg var.

- Jeg synes, det er forkert, at det går ud over os på den måde, når vi ikke selv har valgt det. Nu står min mand med hele den økonomiske byrde, og det var jo ikke meningen, siger Michelle Elster.

Senest så vi, at coronahelte med overarbejde nu undgår økonomiske pisk, efter Ekstra Bladet gik ind i sagerne. Nu håber Michelle Elster, at politikerne vil sætte fokus på problematikken om barselsdagpenge.

'Ikke rimeligt'

Ekstra Bladet har forelagt beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S) problematikken - og her lyder svaret, at der arbejdes på en løsning.

'Jeg er selvfølgelig helt enig i, at det ikke er rimeligt og sætter de selvstændige i en meget svær situation, som de har haft svært ved at forudsige'.

'Det er bestemt ikke hensigten med reglerne, og derfor er jeg også i gang med at udarbejde en løsning, så de selvstændige ikke kommer i klemme, skriver han til Ekstra Bladet.

Ministeren oplyser, at de arbejder på en løsning, så kvinder som Michelle kan få barselsdagpenge med tilbagevirkende kraft.