Grov fejl på dansk plejehjem: Forkert mor erklæret død

En kvinde fik et forfærdeligt chok, da hun fejlagtigt blev meddelt, at hendes mor var død. 'Det må bare ikke ske', siger hun

Søndag morgen var 47-årige Berit Schmidt Hansen fra Kolding udsat for et forfærdeligt telefonopkald.

Her blev hun fortalt, at hendes 84-årige mor var gået bort.

Da hun tre timer senere igen talte med Attendo-plejehjemmet Vonsildhave i Kolding, var beskeden imidlertid en helt anden. Kvinden, der var død, var nemlig slet ikke Berits mor.

Det skriver Jydske Vestkysten.

Total forvirring

Datteren havde inden da brugt morgenen på at kontakte bedemand og bestille kiste.

- Jeg bliver spurgt, om jeg nu er sikker på, at min mor er død. Det har hende, som jeg taler med, i hvert fald ikke fået besked på, får jeg at vide, fortæller Berit Schmidt Hansen til JydskeVestkysten.

Efter et tjek på morens værelse viser det sig, at Berits mor stadig er i live.

- I næsten fire timer har jeg troet, at min mor var død. Det viser sig, at de har ringet til den forkerte pårørende, så de, der skulle have haft besked om et dødsfald, har ikke fået det. Det går først op for dem, da jeg ringer. Det må bare ikke ske, siger hun til Jydske Vestkysten.

Plejehjem erkender

Kvinden, der var død, viste sig at være en 98-årig kvinde.

Hverken Berit Schmidt eller datteren til den døde kvinde ønsker at hænge personalet ud, fortæller de.

I stedet peger de på, at fejlen skete, fordi personalet er for presset.

Til Jydske Vestkysten fortæller plejehjemmets chef, Ditte Korsager, at det var en menneskelig fejl.

- Af en årsag, man ikke kender endnu, går man i den forkerte journal, før man ringer til de pårørende, siger hun.

Af hensyn til tavshedspligt ønsker hun ikke at kommentere sagen yderligere.