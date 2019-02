Grov mishandling: Hund fik skåret munden op som 'Jokeren' i Batman

Et usædvanlig groft eksempel på mishandling af en hund er netop blevet afsløret i hovedstaden Seoul i Sydkorea, hvor en hund fik skåret munden op med en kniv, så den kom til at ligne 'Jokeren' i Batman-filmene.

De ukendte gerningsmænd havde angivelig også pint hunden med en lille flammekaster samt brækket hundens ene ben, før den iskoldt blev efterladt døende på en losseplads i storbyen.

Gerningsmændene havde i øvrigt bundet hundens mund sammen med reb, så den hverken var i stand til at spise eller drikke.

Det skriver flere medier heriblandt Pet Rescue Report , Daily Mail

Artiklen fortsætter under billedet ...

Her ligger hundehvalpen Bobby på dyrehospitalet efter de mange operationer, der reddede dens liv. Foto: Viral Press

Den mishandlede hund er kun seks måneder gammel. Det er en hvalp af hunderacen golden retriever, der nu bliver kaldt Bobby af dyreværnsorganisationen 'We Love Dogs', der har taget sig af hunden.

Helt mirakuløst blev Bobby reddet fra den sikre død, da den ved et tilfælde blev fundet på lossepladsen af lokale folk.

Bobby blev efterfølgende behandlet på et dyrehospital, hvor den blev opereret ad flere omgange og i øvrigt også blev behandlet med laser-kirurgi.

Selvom Bobby blev mishandlet på groveste vis, har den igen fået tiltro til de mennesker, der nu tager sig godt af den efterhånden store hundehvalp. Den løber ivrigt over til de dyrelæger, der netop har reddet dens liv, og logrer med halen.

Frivillige fra 'We Love Dogs' har samlet penge ind til behandlingen af Bobby, og organisationen vil også sørge for, at Bobby får et godt liv i fremtiden.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Gerningsmændene havde også maltrakteret den indvendige side af Bobbys mund. Foto: Viral Press

En talsmand fra 'We Love Dogs' har udtalt følgende:

- Vi havde travlt med at få Bobby behandlet. Der var tegn efter mishandling på stort set hele hundens krop. Og selvom Bobby er stærk nok til at blive helbredt efter de mange sår på kroppen, skal hunden have masser af hjælp og støtte for at blive helt stærk igen, siger talsmanden og tilføjer:

- Såret på munden i begge sider er enten udført med en kniv eller en flammekaster. Vi har ingen anelse om, hvad der kan få folk til at optræde så modbydeligt. Vi forsøger at finde frem til gerningsmanden eller gerningsmændene. Vi har efterlyst informationer, der kan føre til en opklaring af sagen. Og folk må gerne henvende sig anonymt, siger talsmanden og afslutter med at understrege, at det er usædvanligt heldigt, at Bobby er i live i dag.

Her bliver Bobby behandlet på operationsbordet på dyrehospitalet. Foto: Viral Press