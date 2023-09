Grov sag på McDonald's: Chef fyret

En chef på McDonald's blevet fyret for at filme en ung kvinde i omklædningsrummet

En voldsomt ubehagelig oplevelse rystede for nylig medarbejderne på en McDonald's i Jylland.

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger fandt episoden sted i midten af august, da en ung kvindelig ansat var mødt ind og var gået ned i omklædningen.

Her var hun i gang med at skifte tøj, da hun bukkede sig ned for at binde sin sko. Og så opdagede hun, hvordan der stod en telefon skjult inde i et skab.

Ekstra Bladet har talt med flere kilder, der fortæller, hvordan hændelsen efterfølgende skabte vild panik på stedet, imens den forurettede i sagens natur var meget rystet og ked af, at en chef filmede hende taget tøjet af.

Taget på fersk gerning

Ekstra Bladet forstår, at den ansvarlige chef efterfølgende er blevet bortvist og fyret, men så lukkede sagen der.

Ingen er blevet politianmeldt, selv om medarbejderne angiveligt er i besiddelse af en video, der viser, hvordan chefen selv sætter sin telefon ind i skabet og starter optagelse, inden den unge kvinde kommer ind.

Og det har efter sigende skabt stor utryghed og frustration på stedet.

For hvad har chefen ellers filmet?

I dag er der knap 100 McDonald's i Danmark. Her i Middelfart som IKKE har noget med sagen at gøre. Foto: Rene Schütze.

Bekræfter

Ekstra Bladet er bekendt med, på hvilken McDonald's i Jylland, den ubehagelige hændelse har fundet sted, men af hensyn til den forurettede i sagen og medarbejderne har Ekstra Bladet valgt ikke at nævne den eksakte lokation.

Ingen af dem vi har talt med ønsker at stå frem.

Ekstra Bladet har i kølvandet på hændelsen rettet henvendelse til McDonald's, der bekræfter, at hændelsen har fundet sted.

Ekstra Bladet ville gerne have haft et interview med den ansvarlige chef, men det er blevet afvist. I stedet har vi fået følgende skriftlige svar fra franchisetageren på den pågældende restaurant.

'Jeg kan bekræfte, at vi har haft en totalt uacceptabel hændelse i restauranten. Det har medført, at en medarbejder ikke længere er ansat.'

'Det skal altid være trygt for alle at møde på arbejde hos mig, og derfor har vi haft – og har – en tæt dialog med den forurettede, som heldigvis stadig er ansat. Vi tager selvfølgelig – i dialog med den forurettede – de skridt, som hun finder, er nødvendige.'

Politiets opfordring

Ekstra Bladet har også rettet henvendelse til Syd- og Sønderjyllands Politi, der hverken kan be- eller afkræfte, om de har modtaget en anmeldelse om de forhold, Ekstra Bladet beskriver. Samtidig skriver de:

'I henhold til retsplejeloven kan politiet af egen drift iværksætte efterforskning, når der er rimelig formodning om, at der er begået et strafbart forhold, som forfølges af det offentlige.'

'Derudover opfordrer vi naturligvis borgerne til at anmelde til politiet, hvis de har været udsat for en forbrydelse', skriver politiet.