Grov tilsidesættelse af god advokat-skik: Paludan får stor bøde

Rasmus Paludan er formentlig bedst kendt som stifteren af Stram Kurs. Men Rasmus Paludan er også advokat, og nu har han fået et rap over nallerne af Advokatnævnet.

De har i en kendelse indklaget ham for grov tilsidesættelse af god advokat-skik og har pålagt ham en bøde på 60.000 kroner.

Det har de, fordi Rasmus Paludan ikke har indberettet en såkaldt klientkontoerklæring, som alle advokater ellers er pålagt at indberette en gang årligt.

Hvad er en klientkontoerklæring? Klienter hos en advokat, har en klientkonto, hvis de skal betale noget igennem deres advokat. Eksempelvis, hvis der skal betales en retsafgift, eller klienten skal købe en bolig igennem sin advokat. Klientkontoen findes, så klientens penge ikke blandes sammen med advokatens konti. På den måde sikrer man sig, at advokaten ikke kan røre pengene, og at klienten ikke mister sine penge, hvis advokaten går konkurs. Pengene må kun gå til udgifter og afgifter i forbindelse med den givende sag, og ellers må pengene ikke røres. Det fører advokatnævnet tilsyn med, og derfor skal hver advokat indsende en klientkontoerklæring med en oversigt over udbetalinger og indbetalinger for de forskellige klientkonti. Hvis man overskrider fristen, straffes man med bøde. Kilde: Advokatsamfundet Vis mere Luk

Efter at have modtaget flere rykkere har Rasmus Paludan endnu ikke indsendt den, og det koster ham altså nu dyrt.

Posttraumatisk stressreaktion

Rasmus Paludan mener selv, at der er en god grund til, at erklæringen ikke er blevet sendt.

Det fortæller han, da Ekstra Bladet får kontakt til ham torsdag formiddag.

- Jeg skrev til Advokatnævnet og fortalte dem, at min sædvanlige revisor ikke længere er revisor. Og så har jeg jo også været udsat for et drabsforsøg i juni sidste år, og det havde desværre den effekt, at jeg fik det, man kan kalde en posttraumatisk stressreaktion, siger Rasmus Paludan og fortæller, at det har medført en ændring i hans adfærd.

- Jeg var meget grådlabil og fik en forandret adfærd. Det gjorde også, at jeg havde svært ved at koncentrere mig om forskellige ting. Det var derfor, den blev forsinket.

Det er, som det skal være

Han understreger, at der er styr på sagerne, og at der ikke er grund til bekymring.

- Men det er, som det skal være, og det har jeg fremlagt for advokatnævnet. Jeg har stort set ikke brugt klientkontoen, det er utroligt små beløb på højst et par tusind kroner, der er kommet ind og hurtigt ud igen.

Rasmus Paludan mener ikke, at han har fået ordentlig behandling.

- I andre tilfælde kan man få udsat det, hvis man er syg, men det har de afvist i mit tilfælde, og det er jo fordi, de ikke kan lide mig. Ligesom det er med så meget andet.

Men den påstand, er Advokatnævnet ikke enig i. Læs deres svar i faktaboksen herunder.

Det siger Advokatnævnet Ekstra Bladet har forelagt Advokatsamfundet, som advokatnævnet hører under, kritikken fra Rasmus Paludan. De svarer i en mail: 'Advokatsamfundet er underlagt en tavshedspligt i forbindelse med vores tilsyn, og vi kan derfor ikke udtale os om konkrete sager. Generelt kan vi oplyse, at sygdom ikke fritager for kravet om indsendelse af den årlige klientkontoerklæring. Der er således ingen dispensationsmuligheder med henvisninger til sygdom. Er det første eller anden gang, man ikke indsender sin klientkontoerklæring står man til en bøde. Ved gentagne undladelser kan man blive frataget retten til at udøve advokatvirksomhed.'

Advokatnævnet har tidligere idømt Rasmus Paludan bøder for brud på god advokatskik.

I 2017 beskyldte han anklagemyndigheden og politiet for at være i 'korrumperet ledtog' og kaldte betjentene for kriminelle. Det kostede Paludan en bøde på 30.000 kroner. Bøden blev stadfæstet i både Københavns Byret og Østre Landsret.