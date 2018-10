Grufuld handling: Pludselig stoppede bilen og så blev der affyret skud mod katten

Svensk familie er dybt ulykkelig over, at deres kat Märta blev hårdt såret med skud fra et luftgevær - politiet måtte aflive katten på gerningsstedet

En voldsom sag omkring dyremishandling har skabt stort røre i Sverige, efter at to uidentificerede gerningsmænd lørdag aften pludselig stoppede deres bil på Strandvägen i Kristinehamn tæt på en kat og efterfølgende affyrede et skud fra angiveligt et luftgevær mod katten. Den røde kat, der i øvrigt hedder Märta, blev så alvorligt såret af skuddet, at politiet måtte aflive katten på gerningsstedet.

Politiet efterlyser nu de to gerningsmænd, der af et vidne blev set køre fra gerningsstedet i en bil af mærket Volkswagen. Bilen er en ældre model, og den er muligvis blå.

Det skriver flere medier heriblandt Värmland Folkblad, Metro og Aftonbladet

Her ligger katten Märta og slænger sig på familiens køkkenbord. Nu er den død. (Foto: Facebook/privat)

- Der var to unge mænd i bilen. Føreren af bilen var den, som affyrede skuddet. Det skete angiveligt med et luftgevær, siger Tommy Lindh, der er pressetalsmand for politiet i regionen Bergslagen. Det skriver avisen Metro.

Den grufulde dyremishandling fandt sted ca. kl. 23.20 lørdag aften. Politiet opfordrer eventuelle vidner om at henvende sig til politiet med deres oplysninger. Forbrydelsen er blevet anmeldt som dyreplageri.

- Gerningsmændene har med vilje udsat katten for lidelse ved at skyde den. Da politiet dukkede op på gerningsstedet, var katten stadig i live, men alvorligt såret. Den havde et blødende sår mellem skuldrene, hvor blodet pulsede ud. Katten åndede tungt og kunne ikke røre sin underkrop. Så derfor aflivede vi den, fortæller Tommy Lindh, der i øvrigt oplyser, at politiet hurtigt fandt frem til kattens ejere via kattens øremærkning.

For ægteparret Juha og Johanna og deres datter er tabet af deres elskede kat imidlertid næsten ikke til at bære. Johanna lagde dagen efter et opslag ud på Facebook, hvor hun blandt andet skrev følgende:

'I nat ringede politiet til mig og fortalte, at de havde fået en alarm omkring en såret kat. Nogle unge mennesker havde set en bil stoppe og skyde på vores elskede Märtha angiveligt med et luftgevær. De gav politiet et godt signalement af gerningsmændene.'

Dagen efter lagde Johanna endnu et opslag ud på Facebook, hvor hun beskrev sin store sorg og vrede over den grufulde dyremishandling af Märta:

'Det er nu, at det hårde kommer. Aftenen. Når man hver aften hørte Märta nærme sig i soveværelset, og Märta hoppede op og lunede sig i fodenden af sengen mellem mine fødder. Jeg savner Märta så forfærdeligt meget. Jeg ønsker for gerningsmændene, at de får den hårdest tænkelige straf, som man kan få i Sverige. Det er ikke let at trøste sit barn, når man selv er ked af det. Det er også hårdt at indse, at der nu kun er en skål, der skal fyldes med mad'.

Således skriver Johanna med henvisning til, at familien stadig har en anden kat ved navn Tiger, der altid var sammen med Märta. Familien har i øvrigt kontaktet et kattehjem for at finde en ny livsledsager til katten Tiger.