Grufulde oplysninger: Lås virkede ikke

Hun lukkede døren, som anvisningerne til skolens personale i forbindelse med skoleskyderier, lød. Men den låste ikke, som den burde.

Det skriver VG.

Efterforskningen af skoleskyderiet i Texas tirsdag i sidste uge har afsløret, at en lære skulle have lukket døren, da hun blev opmærksom på, at et skyderi var i gang.

- Vi har fået bekræftet, at hun lukkede døren. Den låste ikke. Det er det, vi ved indtil videre, og efterforskningen vil forsøge at afdække, hvorfor døren ikke låste, siger Travis Considine fra Texas Department of Public Safety, DPS, som efterforsker sagen.

Da læren så den 18-årige gerningsmand, Salvador Ramos, køre ind med sin bil på skolens område, løb hun ind på skolen for at ringe 911.

Mens hun havde alarmcentralen i røret, kom hun ud igen, hvor hun hørte nogen råbe 'han har et våben!'. Herefter så hun gerningsmanden hoppe over hegnet. Hun løb tilbage indenfor og fjernede en sten, der sad i døren for at holde den åben.

Men døren låste ikke, som den burde have gjort.

Har stoppet samarbejde

Der er meldinger om, at det lokale politi i Uvalde, og byens skoledistrikt ikke længere samarbejder med staten Texas om efterforskningen efter skoleskyderiet på Robb Elementary.

DPS-chef Steven McCraw på pressemøde foran skolen mandag. Foto: Marco Bello/Ritzau Scanpix

Texas Department of Public Safety Investigation, DPS, efterforsker nu tragedien.

Ifølge kilder har politiet og skoledistriktet afsluttet deres samarbejde med de statslige myndigheder efter udtalelser fra DPS' chef Steven McCraw på et pressemøde fredag.

Der fortalte han, at politiet begik en fejl, da de ventede på at komme ind på skolen, hvor skyderiet fandt sted.