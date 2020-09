Grundfos fyrer 600 ansatte på globalt plan

600 ansatte får sparket.

Det oplyser Grundfos i en pressemeddelelse.

Virksomheden har netop offentliggjort en plan, der skal forenkle organisationen, og det betyder, at 600 mennesker skal ud og finde et nyt job.

- Det er svært at se gode kollegaer forlade os. Jeg vil gerne takke alle for deres hårde og loyale arbejde. Vi vil i overensstemmelse med vores værdier sikre, at alle berørte medarbejdere støttes i denne proces, siger formand for bestyrelsen i Grundfos Holding.

Det er fortsat uklart, hvilke afdelinger i pumpevirksomheden de 600 mennesker skal fyres fra, da Grundfos ikke på nuværende tidspunkt kan oplyse det.

Grundfos har 4500 ansatte i Danmark, hvoraf cirka to tredjedele arbejder i produktionen.

Fakta om Grundfos Læs her mere om virksomheden, der især er kendt for at fremstille pumper. * Pumper fra Grundfos bliver brugt over alt i industrien og erhvervs- og boligejendomme - for eksempel til varme og aircondition, vandforsyning og rensning af spildevand. * Virksomhedens grundlægger, Poul Due Jensen, udviklede den første pumpe i kælderen under hjemmet i Bjerringbro. * Han grundlagde i 1944 Bjerringbro Pressestøberi og Maskinfabrik, som senere blev til Grundfos. * Poul Due Jensens Fond blev oprettet som en selvstændig institution i 1975. * Fonden ejer i dag 87,6 procent af virksomheden, mens stifterens familie og en gruppe ansatte ejer resten. * Grundfos er i dag en af verdens største pumpeproducenter med salg over store dele af verden. * Virksomheden har mere end 19.000 ansatte globalt. Vis mere Luk

Tre procent fyret

Grundfos har omkring 19.000 ansatte på verdensplan, så fyringsrunden svarer til, at cirka tre procent af de ansatte mister jobbet.

Grundfos' pumper bliver brugt overalt i industrien samt i erhvervs- og boligejendomme.

Det kan for eksempel være til varme og aircondition, vandforsyning og rensning af spildevand.

Ramt af coronavirus

Grundfos har som mange andre virksomheder været økonomisk ramt af coronakrisen, men det er ikke årsagen til, at 600 nu står til at miste jobbet.

For en måned siden fremlagde koncernen et regnskab for første halvår, hvor omsætningen er faldet knap en milliard kroner til 12,3 milliarder. Overskuddet dykkede 28 procent til 756 millioner kroner.

Grundfos er i øjeblikket på jagt efter en ny administrerende direktør, da den nuværende, Mads Nipper, fra 2021 skifter til en lignende stilling hos energiselskabet Ørsted.

Koncernen er ejet af Poul Due Jensens Fond, som ejer 87,6 procent af aktierne. Poul Due Jensen grundlagde Grundfos i 1945.

Resten af Grundfos ejes af efterkommerne til Poul Due Jensen. En gruppe ansatte i pumpevirksomheden ejer også en mindre del.