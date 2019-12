Grundlovsforhør i terrorsagen starter igen

Grundlovsforhøret sluttede sent i går med, at tre personer blev varetægtsfængslet indtil 8 januar

Grundlovsforhøret i terrorsagen bliver fredag klokken 8.30 genoptaget.

Da det foregår bag lukkede døre, vil pressen ikke være til stede og rapportere.

Grundlovsforhøret i sagen om forsøg på køb af våben til brug ved terror blev afbrudt sent torsdag aften. Årsagen var, at det blev for sent.

Her er de sigtede i terrorsagen

Fem personer er sigtet i sagen - fire mænd og en kvinde.

De er i alderen 21 til 28 år og er sigtet for at have overtrådt den mest alvorlige terrorbestemmelse i straffeloven - paragraf 114, stk. 1 - terrorisme.

Torsdag startede også et andet grundlovsforhør i Dommervagten i Københavns Byret med relation til den store antiterroraktion.

Det sluttede klokken 21. Her blev tre sigtede varetægtsfængslet indtil 8 januar 2020. Den sag drejer sig om forberedelser af bombesprægning.

Tre personer fængslet i terror-sagen

En mand er ved Retten i Odense blevet varetægtsfængslet i fire uger. Den sag kan ifølge Ekstra Bladets oplysninger også henføres til onsdagens aktion, som seks af landets politikredse samt PET stod bag.

Mistanke mod terror-sigtede: Bus-attentat var generalprøve