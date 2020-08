Grusomt fald: Liv lykkelig for ukendte helte

Liv Tellmann havde en grim oplevelse tirsdag aften, men fik hjælp med det samme - og det er hun lykkelig for

Et grimt fald med ansigtet ned i asfalten.

Det måtte Liv Tellmann mærke på egen krop tirsdag aften i Nordvest i København.

- Jeg var helt rundt på gulvet, men heldigvis kom der en mand og hjalp med det samme, fortæller Liv Tellmann til Ekstra Bladet.

En blodig gåtur

Liv og hendes mand var lige ved at være hjemme fra gåturen, da hun snublede og styrtede med hovedet først ned i asfalten.

- Jeg begyndte at bløde ret voldsomt og forstod ikke helt, hvad der skete omkring mig.

En mand kom dog først til undsætning efterfulgt af en kvinde.

Kvinden løb end i den nærmeste kiosk for at hente papir til at tørre blodet væk med.

Liv gik efterfølgende selv hjem med manden og kørte på skadestuen.

Hun var endt med at få to sting til øjenbrynet, en forstuvet arm og en mindre hjernerystelse.

En helt almindelig gåtur med sin mand endte i et grimt fald for Liv Tellmann. Foto: Anthon Unger

Et tak og en opsang

Liv Tellmann er meget taknemmelig for den hjælp, hun fik, men fik ikke sagt ordentlig tak til de ukendte hjælpere.

- Jeg var lidt for konfus, tror jeg. Hvis de læser med, vil jeg gerne give dem en stor tak, siger hun.

Liv har dog også en opsang til danskerne.

- Folk skal blive bedre til at hjælpe hinanden. Jeg hjalp for nylig en mand, der lå på cykelstien. Han var ikke fuld, men det viste sig, at han havde sukkersyge, men flere folk gik bare forbi.

Hun forsikrer, at hun nok skal blive klar igen.

- Jeg er jo kun 74 år. Jeg skal nok komme på benene igen, siger hun.