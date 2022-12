Grusomt fund: 27 mænd fundet døde

Ligene af 27 formodede etiopiske migranter, som er fundet i et område nord for Zambias hovedstad, Lusaka, menes at være døde af 'sult og udmattelse'.

Det oplyser zambisk politi søndag.

Ofrene er alle mænd i alderen mellem 20 og 38 år.

I en erklæring fra politiet oplyses det videre, at alle mændene menes at være etiopiske statsborgere.

Zambiske politibetjente fandt desuden en 28. mand i de tidlige morgentimer søndag.

Manden 'gispede efter vejret' og blev bragt til et universitetshospital i Lusaka til behandling.

Det skriver nyhedsbureauet AFP.

Imens er de 27 døde bragt til et lighus, hvor de skal identificeres. Samtidig skal en obduktion fastslå den nøjagtige dødsårsag, oplyser politiet ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Fundet af lokale

Ligene af de 27 mænd blev fundet af lokale beboere, efter at de var blevet 'dumpet' i et landbrugsområde i udkanten af Lusaka.

Foreløbige politiundersøgelser viser, at mændene blev dumpet langs en vej af ukendte personer.

- Politi og andre sikkerhedsmyndigheder har siden iværksat undersøgelser af sagen, udtaler talsmand for zambisk politi Danny Mwale i en erklæring.

Erklæringen blev offentliggjort, efter at politiet var blevet informeret om det grusomme fund af lokale beboere.

Migranter fra det østlige Afrika bruger ofte Zambia som transitland på vej mod Sydafrika, der er kontinentets næststørste økonomi, skriver AFP.

I oktober blev ligene af 30 formodede migranter fra Etiopien fundet i Malawi.

Zambia har i årevis kæmpet med menneskesmugling. Tal fra FN's Flygtningehøjkommissariat (UNHCR) viser, at Zambia har taget imod flere end 105.000 flygtninge fra nabolande såsom Congo, Burundi, Angola og Rwanda.

Det skriver nyhedsbureauet dpa.