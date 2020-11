Gucci-nevø gik ind i fly i 2017: Nu er han væk

Kim Jong-uns nevø, der er kendt for sin flamboyante livsstil, har været væk siden 2017. Nu er det kommet frem, at CIA havde fat i ham, men at han slap fra dem

Det skabte stor ballade i 2017, da Kim Jong-uns bror blev snigmyrdet af to kvinder i en lufthavn i Malaysia.

Hovedpersonen var Kim Jong-nam, men nu vækker historien om hans søn også opsigt. Det sker i kølvandet på en netop offentliggjort artikel fra amerikanske The New Yorker.

Her fremgår det, hvordan CIA snuppede sønnen Kim Han-sol i Macau efter snigmordet på hans far 13. februar. Efterfølgende er det uklart, hvad der helt præcist skete med den 25-årige mand.

Ifølge The New Yorker ved vi kun, at han på et tidspunkt gik om bord på et fly med Amsterdam som destination. Forinden var han flygtet fra sit hjem i Macau, da det var blevet endevendt af politiet i kølvandet på farens snigmord.

I lufthavnen ventede to CIA-agenter på ham, men efter flyveturen bliver sporet koldt. Diktatorens nevø var pist væk.

Viser nyt super-missil: Så stærkt er Nordkoreas militær

Flere afløsere: Sådan kan verden se ud uden eneherskeren

Gucci-nevø

Angiveligt lykkedes det Kim Han-sol at slippe ud af CIA's jerngreb og flygte til et ukendt uland. Et hændelse, som CIA efter sigende har betegnet som en stor fejl.

Kim Jong-uns nevø er kendt for sin flamboyante livsstil og bliver i The New Yorker beskrevet som en mand iført Gucci-sko og med en bundløs pengetank.

Hans far er Kim Jong-ils ældste søn, og han burde reelt have siddet på magten i Nordkorea netop nu. Men Kim Jong-nams mangel på respekt over for regimet kulminerede i maj 2001, hvor han forsøgte at skjule en tur til Disneyland i Japan.

Det kostede angiveligt den sidste tillid fra Nordkoreas store leder.

Diktatorens luksusliv: Spiste dansk kød, drak svinedyr sprut og skød sine festgæster for sjov

En mands drøm smadrede en hel nation: 200.000 bomber smidt ned i hovedet på 200.000 mennesker