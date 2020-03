Gud må vente: Biskopper vil udskyde konfirmationer

Konfirmationer landet over er aflyst de næste 14 dage. Nu opfordrer biskopperne til at alle konfirmationer til og med påske udskydes. Det samme gælder dåb og vielser.

'Præster skal indstille forældre på, at samtlige konfirmationer bliver udskudt. Situationen bliver fulgt tæt,' står der i vejledningen fra Københavns Stift.

Kirker lukker for offentligheden og alle gudstjenester aflyses. Begravelser kan finde sted under skærpede rammer.

'Det er præsten, som afgør, om og hvordan den kirkelige handling skal gennemføres under de aktuelle restriktive forhold', står der i meddelelsen.

Sognepræst: Vi skal passe på hinanden

Sarah Auken er sognepræst i Søborg Kirke. Hun vil prioritere sikkerhed frem for kirkelig fest.

- Jeg tror ikke, at der er nogen på nuværende tidspunkt, der har lyst til at være et sted, hvor man udsætter hinanden for smittefare. Alle er indforstået med, at vi skal passe på hinanden, siger Sarah Auken.

- Inden det hele lukkede ned spurgte jeg konfirmanderne, om de var bekymrede - man vidste jo godt, hvor det pegede hen af. Men de var mere bekymrede for den globale situation end deres fest, siger sognepræsten og henviser til, at der altid er plads til en kirkelig fejring, så længe det er sikkert.

