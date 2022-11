Ekstra Bladet

Det kan være angstprovokerende at skulle tage ansvar for at vælge det rette plejehjem, hvad enten det er din gamle forælder, din ægtefælle eller dig selv, der har behov for mere pleje, end I kan klare hjemme. Her giver både en beboer og Ældre Sagen svar på, hvordan man finder de plejehjem, hvor beboerne trives og får den bedste sidste tid.