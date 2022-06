Gul fest i hovedstaden: København lukker ned

Ekstra Bladet er taget på tur i København i Christian Prudhommes kommissær-bil, og her gennemgås de kritiske punkter på første etape af Tour de France

Rytterne tager hul årets Tour de France, hvor de 1. juli skal cykle enkeltstart i Københavns gader, og store dele af byen lukkes ned. Få det store overblik her

Selvom rytterne først tager hul på det 180 millioner kroner dyre cykelløb 1. juli, vil afviklingen i København komme til at påvirke trafikken og parkeringsforholdene i hovedstaden markant over flere dage.

Allerede fra mandag vil store trafikale knudepunkter være påvirkede af, at verdens største cykelløb gæster København.

Fra klokken 20 vil dele af H.C Andersens Boulevard og området omkring Rådhuspladsen være spærret, ligesom der vil være omfattende forbud mod standsning og parkering på og omkring ruten. Forbuddet vil gælde fra torsdag 30. juni kl. 9 til lørdag 2. juli kl. 16.

Selve enkeltstartsruten lukkes for al trafik fra fredag 1. juli kl. 01 til lørdag 2. juli kl. 16, hvorfor der forventes stort pres på vejnettet i og omkring København.

- Store dele af København er lukket, og du vil ikke kunne krydse ruten. Det gør det rigtigt svært at køre inde i København. Vi forventer pres på de veje, der leder ind mod og rundt om København og især på Amagermotorvejen, Motorring 3 og Ring 3. Meget af den trafik, der normalt kører gennem København, vil køre uden om byen, siger Charlotte Vithen, der er områdechef i Vejdirektoratet.

Fjern din bil

Bor du på ruten i København, hvor Tour de France-cirkusset lægger vejen forbi, skal du være opmærksom på at rykke din bil, fordi der er omfattende parkerings- og standsningsforbud på ruten.

Langt de fleste forbud træder i kraft fra torsdag 30. juni kl. 09, men enkelte steder omkring H.C. Andersens Boulevard vil der være forbud for standsning og parkering allerede fra mandag klokken 09.

Onsdag 29. juni vil der også være omfattende afspærringer bl.a. omkring H.C. Andersens Boulevard og Christians Brygge fra kl. 13-23., som gør bilkørsel til og fra indre by meget vanskelig.

Ruten over København, hvor rytterne skal køre en 13 kilometer enkeltstart. Foto: Letourcph

Bemærk, at tung trafik (over 3.5 tons) ikke er tilladt til indre by fra torsdag 30. juni kl. 23.59 frem til lørdag 2. juli kl. 18.

I alt 2500 parkeringspladser inddrages under Tour de France, ligesom flere store parkeringshuse bliver lukket inde, således at man ikke kan komme ind og ud.

Trafikken i byen forventes at være tilbage til normal afvikling lørdag 2. juli kl. 16.

Ferietid?

Hvis du har planer om at tage på ferie med bil 1. eller 2. juli og nyde sydens varme solstrøg, er anbefalingerne at tage af sted, inden ruten lukker 1. juli kl. 01, eller efter trafikken genåbner 2. juli.

Hvis rejsen er købt og betalt, og du skal have bilen med, så kan man med fordel krydse ruten via Knippelsbro, der vil holdes åbent i hele perioden.

Dieter Senft, der er et ikon i visse grene, blev tidligere spottet i København. Tour De France-feberen har for alvor ramt Københavns gader, hvilket påvirker trafikken i voldsom grad. Foto: All Starr Photo/Laugesen

Der vil samtidig være trafiksluser fredag og lørdag, der dog vil være lukkede i længere perioder. I samme ombæring kan man forvente ventidtid ved sluserne, og generelt vil hele vejnettet omkring København være presset.

- Hvis man absolut skal ud at køre en af de tre dage, fordi man enten skal på sommerferie eller se med, så vil jeg sige, at man skal orientere sig i god tid og holde sig opdateret på trafikinfo.dk eller tourens egen hjemmeside. Ellers skal man væbne sig med tålmodighed og køre i rigtig god tid. Forvent længere rejsetid – der vil være kø.

- Hvis man er i bil og skal ud og se på løbet, så vil jeg anbefale, at man på forhånd undersøger, hvordan man bedst kommer dertil, og hvor man vil parkere. Man kan booke sin parkering på forhånd via letourcph.dk, siger Charlotte Vithen.

Aflys lægebesøg

Hvis du skal til lægen, er der generelt gode muligheder for fodgængere, medmindre lægen har til huse på den aktuelle rute. Så skal du forvente, at det bliver svært fremkommeligt især omkring 1. juli.

Det vil slet ikke være muligt at køre i bil eller på cykel derhen fredag 1. juli. Hvis det er muligt, anbefales det at lægge din lægeaftale en anden dag.

Hvis du derimod skal akut på hospitalet, vil det til enhver tid være muligt. Arrangørerne har i tæt samarbejde med politi og beredskab sørget for sikre frie veje for ambulancer og redningskøretøjer.

Lad bilen stå

Hvis du derimod kommer udefra og gerne vil ind og opleve det store show, som Tour De France utvivlsomt er, lyder meldingen: Lad bilen stå!

Det anbefales at benytte offentlig transport som regionaltog, S-tog og metro til/fra og rundt i byen. Dog skal man være opmærksom på, at flere lokale buslinjer vil være omlagt.

Det vil være nemt at komme rundt til fods. For fodgængere vil der være 24 gangpassager, hvor ruten kan krydses fredag og lørdag, når der ikke kommer ryttere.

Du kan finde det hele store trafikale overblik her.