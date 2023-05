Gul og sveden græsplæne? Det skal du gøre

Der er knastørt i stort set hele landet, og det går hårdt ud over græsplænen. Haveekspert Jarl Carl Corfitzen giver dig her et par råd til at pleje den svedne plæne

Sol og varme har omsider ramt landet, men ikke alle jubler over lange udsigter til regn.

Nemlig haveejerne.

Græsplænerne lider hårdt under tørken, der kan give gult og svedent græs.

Det kan virke oplagt at gribe haveslangen for at komme det tørre græs til livs, men det er ilde set hos mange, fordi det koster mange liter vand.

Op til en selv

Haveekspert Jesper Carl Corfitzen vil ikke direkte fraråde folk at vande plænen, hvis den lider under tørken.

- Det er jo noget, man skal gøre op med sig selv. Min holdning er, at så længe man vander i haven, så leder vi sådan set vores vand tilbage. Så går det i kredsløb. Men de fleste, der bor i byen, ender også med at skulle betale afledningsafgiften, siger han og fortsætter.

- Men hvis man går i gang med at vande, så hellere en ordentlig grundvanding, hvor jeg vil sige en god halv time per område, så man er sikker på, at det kommer fem centimeter ned i jorden eller mere.

- Og så skal man gøre det en gang om ugen. Så er man først begyndt, skal man fortsætte med det.

Jesper Carl Corfitzen er ekspert i have og landskabsarkitektur. Arkivfoto: EB_Motor

Ingen boldspil og fester

Der er dog også andre måder at skåne og pleje plænen, hvis man vil undgå en høj vandregning.

- Man skal undgå at slide for meget på plænen ved for eksempel at undgå boldspil eller store fester, hvor det virkelig går hårdt udover plænen, og der kommer mærker. Det gør bare, at der går endnu længere tid, og der kommer huller, som man skal ud og lappe bagefter.

Og hvis du gerne vil ud og slå din svedne plæne, har Jesper Carl Corfitzen også et godt råd.

- Hvis man skal slå den, skal man slå den to takter højere, end man normalt ville gøre, så den ender med at være lidt mere langhåret. Så skygger den lidt mere for sine rødder, siger han.

Vi skal vænne os til det

Hvis man virkelig vil beskytte sin plæne under tørkeperioder, handler det ifølge haveeksperten om at forberede sin plæne.

- Hvis man nu skal lave en indsats på den lange bane, skulle man allerede tilbage i foråret have givet plænen en topdressing bestående af kompost og sand og samtidig plænelufte den rigtig godt, for så havde den være i god kondition inden den her tørke.

Fik du ikke lige købt en topdressing i foråret, er du i det mindste bedre klædt på til næste år, når Danmark formentlig igen vil opleve tørke, siger han.