Guld til Ekstra Bladet

Blev belønnet for næsten ingenting i aviskonkurrence

Ekstra Bladet fik guld i konkurrencen Danske Mediers Årets Avisside 2019.

Juryen faldt for en meget utraditionel forside og begrundede deres valg således:

Den næsten blanke forside fra 8. maj sidste år var en påmindelse til politikerne om, at det er her, de havner, hvis de løber om hjørner med vælgerne.

– Den næsten blanke forside, som skyder Ekstra Bladets dækning af folketingsvalget i gang, er superenkel, overraskende og knivskarp. Det er næsten som nogen har slukket for lyden og givet os en tiltrængt pause, et øjebliks ro inden den forventelig råben, skrigen og overbudspolitik fra politikerne sættes i gang. Det er godt tænkt.

Fræk og humoristisk

Der blev uddelt priser i fem kategorier, men kun to avissider blev belønnet med guld. Den ene var Børsens dun-forside efter Lars Larsens død og den anden altså Ekstra Bladets, så ansvarshavende chefredaktør Poul Madsen var naturligvis glad og stolt:

– Forsiden er en påmindelse til politikerne om, at vi ikke gider flere tomme valgløfter og at vi altid vil holde magthaverne i ørerne på en fræk og humoristisk måde.

Ekstra Bladet fik også såkaldt hædrende omtale, der regnes for bronze, for et avisopslag med Lars Løkke.

De mange bud på et partinavn til Lars Løkke fra 6. september 2019 blev også belønnet i aviskonkurrencen.

– Tabloidavisen har her interaktivt inddraget læserbidrag i EBs vanlige forsøg på sproglige underfundigheder og pointer i et layout, der tilgodeser ideen og giver en visuel effekt. Veludført design i komposition og rytmik, lød det fra juryen.

