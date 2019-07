Guldprisen ryger op efter nedskydning af drone

Prisen for guld er nu oppe på sit højeste niveau i seks år. Ikke mindst de voldsomme spændinger mellem præsident Donald Trump og regeringen i Teheran i Iran er med til at sende guldprisen på himmelflugt.

Ifølge The Guardian har prisen på de eftertragtede guldbarer nu passeret det højeste niveau siden maj 2013.

Udsigten til et vigende afkast på obligationsmarkedet er ligeledes med til at få investorerne til at kaste sig over guldet som investeringsobjekt.

Det er typisk, at investorer generelt i krisetider, og nu med risiko for en større konflikt i Den Persiske Golf , vælger at flytte deres penge over i fysiske guldbarer.

På den måde kan man beskytte sine værdier rent fysisk.

Den amerikanske flåde nedskød torsdag en iransk drone, og det har øget frygten for en militær indsats i området. Samtidig er prisen på råolie steget.

Væksten i USA, der er verdens førende økonomi, ligger nu på 3,2 procent i årets fire første måneder. Men økonomer forudser et større og brat fald i vækstraten.

Interessen for guldet er samtidig steget, fordi investerings-guruen og milliardæren Ray Dalio - grundlæggeren af hedgefonden Bridgewater Associates - onsdag i en blog anbefalede opkøb af guld.