Guldregn over 100 Nets-ansatte

Betalingsgiganten Nets drysser en liflig guldregn ud over 100 chefer og top-specialister.

Ekstra Bladet beskrev forleden, at topchef Bo Nilsson nu runder en milliard i personlig gevinst på sin Nets-engagement – og det samme scorer cirka øvrige 100 ansatte tilsammen.

Bo Nilsson går på deltid som milliardær

Sidstnævnte havde investeret cirka 300 millioner kroner, som efter den nyligt offentliggjorte fusion med den italienske konkurrent Nexi nu er ynglet til 1000 millioner.

- For mig, for ledelsen og for alle medarbejderne er det her jo et utroligt stolt øjeblik. I 2018, da vi tog selskabet af børsen, der kom vi med en vision om at blive den største betalingsvirksomhed i Europa. Siden har vi taget en lang række tiltag med opkøb i Tyskland, Polen, Kroatien, Østrig og Schweiz. Med den her fusion kommer vi helt op i toppen som nogle af de største i markedet, siger Bo Nilsson til avisen Børsen.

Finansdirektør forgyldt

Nets ønsker ikke at afsløre, hvordan milliarden er fordelt mellem de ansatte, men det er uden for enhver tvivl, at de i gennemsnit kan sætte 10 millioner ind på kontoen – og at Nilssons næstkommanderende, finansdirektør Klaus Pedersen, får en fed del af kagen, ligesom andre i topledelsen i Ballerup bliver mangemillionærer.

Men det er ikke kun i Danmark, at Nets-ansatte kan grine hele vejen til banken. De senere år er betalingsgiganten ekspanderet i udlandet. Så ansatte i især de skandinaviske hovedstæder og i Tyskland er også blandt de 100 forgyldte.

Dansk malkeko

Danske forbrugere har været med at finansiere festen, for hver gang, vi svinger kreditkortene, siger det ’kling’ i Ballerup, ligesom det forgylder Nets-aktionærerne, hver gang vi modtager post i Nets-systemet NemID - og hver gang, vi betaler en regning med Betalingsservice, PBS.

Sidstnævnte er det, som man i forretningstermer betegnet som en cash cow – en slags malkeko, som Nets i princippet kunne blive ved med at suge penge fra.

Solgt for 21,3 mia. kr.

Det har i årevis været skarpt kritiseret, at Betalingsservice tager sig urimeligt godt betalt med 4,32 for en PBS-betaling. På grund af de flotte indtægter er Nets ved at sælge systemet til amerikanske Mastercard for 21,3 mia. kr. – noget som skæpper i Nets-folkenes pengetanke.

Men især skyldes det vilde vækst-eventyr en erobring af nye markeder.

Nets, der engang var et støvet girokort agentur for girokort - opererer pludselig i 20 lande.

Bureaukratisk mareridt

Meget er sket. Danske butiksejere glemmer sent, hvordan det for blot få tilbage var et bureaukratisk mareridt eksempelvis at oprette en simpel indløsningsaftale, men i kraft af digitalisering, opkøb effektiviseringer, fyringer og ansættelse af specialister, er det lykkes betalingsgiganten at gøre sig internationalt konkurrencedygtig.

Siden 2017 er værdien af Nets steget fra 17 til 79 milliarder kroner og med fusionen med Nexi Europas største af slagsen og Nilsson har ambitioner om at vokse globalt.

Udover ledernes og nøglemedarbejdernes millionbonus benyttede 1100 Nets-medarbejdere sidste år muligheden for selv at investere op til 20.000 kr. i virksomheden. De får ifølge Nets deres investering lidt over 4 gange igen, baseret på den nuværende kurs, skriver Børsen.